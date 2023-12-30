مراسل القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف لطيران الجيش السوداني في سماء الخرطوم

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الجيش السوداني يقـصف مواقع سيطرة ميليشيا الدعم السريع في ود مدني وسط السودان، موضحا أن هناك تحليقا مكثفا لطيران الجيش السوداني في سماء الخرطوم.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش السوداني يستهدف تمركزات للدعم السريع قرب مصنع سكر سنار، هناك مناوشات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع في وسط الخرطوم.



ولفت إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء الخرطوم، والمحال التجارية في عدد كبير من الأحياء مغلقة.

ونوه إلى أن الميليشيا منتشرة في مواقع مختلفة من العاصمة الخرطوم، وتشن هجوما على مواقع الجيش من حين لآخر، لكن الجيش يرد على تلك الهجمات.