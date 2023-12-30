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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

إحالة متهم لمحكمة جنايات بني سويف لاتهامه بتزوير ختم النسر

صدى البلد

استمعت النيابة العامة ببنى سويف ، إلى أقوال رئيس مباحث مرور بنى سويف، المقدم محمود أحمد حسن ، فى واقعة ضبط خاتم (النسر) المزور على محرر رسمى صادر من نيابة مرور بنى سويف  لسيارة مملوكة لاحد المتهمين بأن السيارة بدون مخالفات .
وقال رئيس المباحث فى أقواله أمام النيابة العامة ، بأنه أثناء تواجده بغدارة مرور بنى سويف ، ومراجعة ملف المركبة رقم (و.ر.د2561) المقيدة بإسم المتهم إشتبه فى شهادة براءة ذمة ، والمنسوب صدورها لنيابة مرور بنى سويف ، ومثبت بها عدم وجود مخالفات حتى تاريخ إصدارها وممهورة بخاتم شعار الجمهورية وبإستعلامه عن تلك الشهادة من النيابة العامة ،تبين أنها مصطنعة وغير صادرة عنها ويوجد على تلك المركبة مخالفات وعلى الفور تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإصطناعه لتلك الشهادة.
وأضاف رئيس مباحث المرور فى أقواله بأن المتهم إعترف بأنه قام بتقديمها إلى وحدة مرور بنى سويف لترخيص المركبة وبإجراء تحريات سرية دلت على قيام المتهم مع أخر مجهول بإصطناع تلك الشهادة وتقليد خاتم شعار الجمعورية ومهر الشهادة به ثم إستعمله بتقديمها إلى الموظف المختص بوحدة مرور بنى سويف .
وإستمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس مباحث الاموال العامة السابق وحاليا مفتش مباحث مركزبنى سويف ، والذى أكد فى تحقيات النيابة العامة أن تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة وأن المتهم قصد إصطناع شهادة براءة ذمة لمركبته وتقليد خاتم شعار الجمهورية ومهرها به حتى يتمكن من ترخيص تلك المركبة

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وأكدت النيابة العامة فى تحقيقاتها التى باشرها المستشار محمد صلاح رئيس النيابة الكلية بأن بصمة خاتم شعار الجمهورية (رسم النسر) والمنسوب صدورها إلى نيابة مرور بنى سويف والثابته بشهادة الوفاء بالغرامات فى قضايا المرور مزورة عن طريق الحاسب الالى بإستخدام طابعة كمبيوتر ولم تؤخذ من أى قالب خاتم صحيح وتزوريرها متقن ويجوز على الشخص العادى أن ينخدع بها عند التداول .
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم (ح.م.ح) 29 سنة عاطل ومقيم بمدينة بنى سويف ، تهما بأنه إشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول فى تقليد خاتم منسوب صدوره إلى نيابة مرور بنى سويف ، بأن إصطنع الخاتم على غراره على خلاف الحقيقة ومهر به محرر رسمى واشترك بطريق الاتفاق مع أخر مجهول على تزوير المحرر الرسمى وهو شهادة الوفاء بالغرامات والمنسوب صدورها إلى نيابة مرور بنى سويف بطريق الاصطناع وعقب اصطناعها قام بمهر المحرر الرسمى وقد وقعت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة واستعمل المحرر المزور وقدمها إلى جهة حكومية وحدة مرور بنى سويف لاجراء ترخيص لمركبته (و.ر.د2561) مع علمه بتزويرها
وقرر المستشار خالد المتناوى المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف ، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم عما نسب إليه طبقا لمواد الاتهام وإرفاق صحيفة جنائية للمتهم .


النيابة العامة الموظف المختص الموظف الني النيابة رية دورة خاتم شعار الجمهورية لنيابة العامة لمواجهة لافتتاح

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