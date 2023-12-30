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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن القيمة المالية التي رصدها نادي الزمالك للتفاوض مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر عمر كمال عبد الواحد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الزمالك يرصد ٨ ملايين جنيها لشراء عمر كمال عبد الواحد من مودرن فيوتشر”. 

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يذكر ان نادي الزمالك بات قريبًا في الوقت الحالي، من حل أزمة إيقاف القيد التي تواجه النادي في الوقت الحالي، وباتت المفاوضات قريبة للغاية مع نادي سبورتنج لشبونة من أجل إنهاء هذا الأمر نهائيًا.

ودخل نادي الزمالك  والنادي الأهلي في مفاوضات قوية مع عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضمن خطة الفارس الأبيض لدعم صفوفه مع قرب إنتهاء أزمة إيقاف القيد.

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