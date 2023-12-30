يومان على غلق باب التقدم لجوائز الدولة 2024 .. تفاصيل

يعلن المجلس الأعلى للثقافة استمرار فتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية وعددها 32 جائزة قيمة كل منها 50,000 جنيه مصري في مجالات "الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية - العلوم القانونية والاقتصادية".

وجوائز التفوق وعددها 7 جوائز قيمة كل جائزة 100,000ج بالإضافة إلى ميدالية فضية وتمنح في مجالات الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية.

كما يدعو المجلس الجهات التي لها حق الترشيح للبدء في إجراءات الترشيح لجوائز الدولة التقديرية وعددها 10جوائز وقيمة كل جائزة (200,000ج) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح في مجالات (الفنون - الآداب- العلوم الاجتماعية)

بالإضافة إلى الترشيح لجوائز النيل للمبدعين المصريين وعددها 3 جوائز قيمة كل جائزة (500,000ج) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية والترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب (جائزة واحدة) قيمتها (500,000ج) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح لأحد الشخصيات ممن أثروا الشأن الثقافي العربي

وينص قانون الجوائز ينص على (النيل - التقديرية) تكون عن طريق الترشيح فقط من خلال الجهات التي لها حق الترشيح ولا يجوز التقدم لها بصفة شخصية، أما جائزة التفوق فيجوز التقدم لها بصفة شخصية أو الترشيح من خلال جهات الترشيح، وكذلك ينص القانون فيما يخص جوائز الدولة التشجيعية أن يتم التقدم لها فقط بصفة شخصية ولا يجوز تلقي ترشيحات لها.

بدأ تلقي الترشيحات ورغبات التقدم اعتبارا من 1 أكتوبر وتستمر حتى 31 ديسمبر 2023 بمقر المجلس الأعلى للثقافة.