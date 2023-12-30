في لاعيبه اتظلمت.. تعليق ناري من مختار مختار على قائمة المنتخب.. فيديو

علق الكابتن مختار مختار، لاعب ومدرب النادي الأهلي السابق، على قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 2024.

وقال الكابتن مختار مختار، لاعب ومدرب النادي الأهلي السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "قرار ضم أي لاعب يرجع للمدير الفني، لكن الجميع يبدئ رأيه ونحن معنيين بهذا الأمر".

وأضاف: "القرار في الأول والأخير يرجع للمدير الفني وهو المسؤول الأول عن المنتخب"، لافتا: "نتمنى كل التوفيق للمجموعة اللي اختارها المدرب"، معقبا: "فيه لاعيبه اتظلمت علشان فيه عدد معين لازم يتاخد".