عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يطرح سؤالا بعد إعلان فيتوريا قائمة منتخب مصر

الاهلي
الاهلي

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر قائمة منتخب مصر، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، وخلت من نجم الأهلي ياسر ابراهيم.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه  على "فيسبوك"رأيك في إختيارات فيتوريا لـ قائمة منتخب مصر النهائية لكأس أمم إفريقيا 🤔"

وضمت القائمة كل من: 

294
294

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا  "كوت ديفوار ٢٠٢٤"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

يعود لعصر العثمانيين.. الاحتلال يدمر حمام السمرا الأثري في حي الزيتون شمال غزة

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل أفرغت قرار مجلس الأمن بتوسيع المساعدات الإنسانية لـ غزة

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟

إلغاء جميع رحلات القطارات بين لندن والبر الرئيسي الأوروبي لهذا السبب

وصية نبوية.. 4 ركعات تغفر ذنوبك لو كانت كالجبال.. أمامك فرصة قبل انتهاء العام

هل يجوز للمسلمين الاحتفال بالكريسماس؟ .. الرأي الشرعي في ذلك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة .. منة فضالى تثير الجدل من إسطنبول

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطائر القرفة

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟.. جدول العطلات خلال يناير 2024

أبناء النجوم يثيرون الجدل في أول ظهور| بنت ماجدة زكي تخطف الأضواء.. ابن الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل يحدثن ضجة

فيديو

تركيا تستعد لزلـ.زال مدمر جديد .. إجراء عاجل قبل الكـ.ارثة

عمرة رجب تبدأ من 28 ألف جنيه.. تفاصيل برامج شركات السياحة

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

أسعار الذهب إلى أين؟.. صعود جديد لـ عيار21 ومفاجآت متوقعة الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ