غياب المصري الديمقراطي والدستور والعدل عن أول اجتماع للحركة المدنية

تغيبت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، وحزب العدل و حزب الدستور عن أول اجتماع للحركة المدنية، والتي دعت اليه الحركة بمقر حزب المحافظين، لمناقشة اصدار وثيقة جديدة للحركة المدنية لحوكمة اجراءات العمل بها بما ييسر اعمال الحركه فى ضوء التحديات السياسية فى الفترة القادمة .



ومقرر اصدار بيان حول وقائع انتخابات الرئاسة ، اضافة إلى مناقشة الموقف من دعوة الرئيس السيسي لاستكمال الحوار الوطني .



كما تعتزم الحركة مناقشة القرارات الاقتصادية التي أعلنها رئيس الوزراء مؤخراً .



على أن ينتهي اجتماع الحركة بمناقشة وبحث اخر تطورات الأوضاع في فلسطين.