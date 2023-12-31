أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد المعتمرين من مصر، يردد كلمات أغنية أم كلثوم “كنت أبتعد عنه وكان يناديني” أمام الكعبة المشرفة.

شاهد الفيديو:

وعلق جمهور السوشيال ميديا على الفيديو، بحالة من السخرية والغضب من هذا المقطع الذي رأوا فيه أنه لا يناسب المكان ولا حرمة المسجد الحرام ولا الكعبة المشرفة.

وتواصل موقع “صدى البلد”، مع صاحب الفيديو، وهو إبراهيم نبيه منصور، والذي يعمل في مجال الإنشاد الديني.

وقال إبراهيم نبيه منصور، إنه لم يردد أغنية أمام الكعبة المشرفة، ولكنه ردد كلمات الأغنية التي استحسن ألفاظها والتي تعبر عن حال الشخص العاصي الذي يريد العودة إلى خالقه.