وثبات كبيرة.. بشرى سارة من صندوق النقد الدولي بخصوص الاقتصاد المصري

أكد محمود محيي الدين المدير التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي،أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع على مستوى العالم، ومعدلات التضخم قد تنخفض عالميا وفقا للتوقعات.

وقال محمود محيي الدين في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر مؤهلة تأهيلا عاليا لتحقيق وثبات كبيرة اقتصاديا ".

صندوق النقد: مصر تمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو

وأضاف محمود محيي الدين :" مصر لديها استقرار أمني وتمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو والتقدم الاقتصادي وتمتلك الفرصة في التنوع بالهيكل الاقتصادي".

وتابع محمود محيي الدين :"الإمكانيات الحالية لمصر اقتصاديا عالية وتمكنها من تجاوز العقبات المؤقتة ".

وأكمل محمود محيي الدين :" يجب الاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية "، مضيفا: "هناك استثمارات واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر".