عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وثبات كبيرة.. بشرى سارة من صندوق النقد الدولي بخصوص الاقتصاد المصري

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين

أكد محمود محيي الدين المدير التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي،أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع  على مستوى العالم، ومعدلات التضخم قد تنخفض عالميا وفقا للتوقعات.

 

كيف تمكنت الدولة من مواجهة الاقتصاد غير الرسمي؟.. عضو بمبادرة ابدأ يوضح

وكيل تعليم البحيرة يتفقد معرض الاقتصاد المنزلي ويشيد بجودة المعروضات

وقال محمود محيي الدين في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر مؤهلة تأهيلا عاليا لتحقيق وثبات كبيرة اقتصاديا ".

 

صندوق النقد: مصر تمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو

وأضاف محمود محيي الدين :" مصر لديها استقرار أمني  وتمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو والتقدم الاقتصادي وتمتلك الفرصة في التنوع بالهيكل الاقتصادي".

 

 وتابع محمود محيي الدين :"الإمكانيات الحالية لمصر اقتصاديا عالية وتمكنها من تجاوز العقبات المؤقتة ".

 

وأكمل محمود محيي الدين :" يجب الاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية "، مضيفا: "هناك استثمارات واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر".

محمود محيي الدين مصر الاقتصاد النمو الاقتصادي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

موضوعات متعلقة

صندوق النقد الدولي يدعم ميزانيات 3 دول إفريقية

رئيس الوزراء يكشف أخر مستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي

ترشيحاتنا

إسرائيل تؤكد حدوث تقدم طفيف في المحادثات مع حماس

البابا تواضروس: بيت العائلة مؤسسة بين الأزهر والكنيسة ولها دور في استقرار المجتمع

غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الجنوبية لمدينة خانيونس

الحفاظ على الوقت وتوظيفه|خبير يقدّم روشتة تربوية لضمان الحصول على أعلى الدرجات

الزراعة تطرح كميات كبيرة من البيض بمنافذها.. اعرف سعر الكرتونة كام؟

رونالدو +90.. النصر يختم 2023 برباعية في مرمى التعاون بالدوري السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

قبل انفصالهما.. صور أشعلت مواقع التواصل لـ أيمن بهجت قمر وزوجته

بفستان ملفت.. زوجة رامى عياش تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ