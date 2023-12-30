مانشستر يونايتد يواصل السقوط بالهزيمة أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

حقق نوتنجهام فورست فوزا ثمينا على حساب ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيتي جراوند ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية نوتنجهام كل من نيكولاس دومينجيز في الدقيقة 64 ومورجان جيبس وايت في الدقيقة 82، بينما سجل هدف اليونايتد الوحيد ماركوس راشفورد في الدقيقة 78.

وبتلك النتيجة رفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 20 نقطة ليرتقي إلى المركز 15، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 31 نقطة في المركز السابع.

وأعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل الفريق لمواجهة نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت على ملعب سيتي جراوند، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي تشكيل اليونايتد:

"أونانا- فيرنانديز- راشفورد- إريكسن- جارناتشو- فاران- دالوت- أنتوني- وان بيساكا- إيفانز- ماينو".



ويتواجد على مقاعد بدلاء اليونايتد "بايندير- كامبوالا- ريجيلون- أماد- جوري- حنبعل- ماكتوميناي- بيليستري- فان دي بيك".

وجاء تشكيل نوتنجهام كالآتي:

"تورنر- مونتيل- نياكتي- موريلو- أينا- دانيلو- ياتيس- وايت- دومينيجيز- إيلانجا- وود".

