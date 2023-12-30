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حوادث

قضايا الدولة تفتتح فرع الهيئة بمدينة العريش .. صور

قضايا الدولة تفتتح
قضايا الدولة تفتتح فرع الهيئة بمدينة العريش

افتتح اليوم السبت المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فرع هيئة قضايا الدولة بمدينة العريش بعد إعادة تطويره وتجيده، في حضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل والمستشار وفائي حرز زكريا مساعد وزير العدل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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كما حضر من هيئة قضايا الدولة المستشارون نواب رئيس الهيئة:

 المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار صبري الشوادفي رئيس فرع العريش.

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:

المستشار دكتور فوزي أحمد شادي.

والمستشار وليد عناني.

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يذكر أنه قام اللواء دكتور المحافظ والمستشار الجليل رئيس الهيئة بوضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بالعريش.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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