عاجل
أخبار التكنولوجيا| هواوي تحقق مبيعات 100 مليار دولار خلال 2023.. وFind N3 Flip أحدث موبايل من أوبو يتلقي أندرويد 14 أخبار التعليم| تسهيلا على طلاب المحافظات.. مركز التعليم المدمج يصدر تعليمات هامة.. حقوق حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة النهائية شاهد.. مظاهر احتفالات المصريين بـ"الكريسماس" بشوارع القاهرة أحدهم مات قبل الحكم.. المشدد 10 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بتغيير العملة الجنيه الذهب يتخطى 25 ألفا.. سعر المعدن الأصفر في مصر اليوم 31-12-2023
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تسهيلا على طلاب المحافظات.. مركز التعليم المدمج يصدر تعليمات هامة.. حقوق حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة النهائية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية عن بنك المعرفة المصري والبحث عن المصادر
 

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات يقدم المركز يومي الاثنين والثلاثاء 1 و 2 يناير 2024 برنامج بنك المعرفة المصري والبحث عن المصادر ودورة عن التفكير النقديو دورة نظم الامتحانات وتقويم الطلاب.

موعد انطلاق التسجيل بجامعة الجلالة التيرم الثاني.. تفاصيل
 

شهدت الجامعات الأهلية، انطلاقة قوية هذا العام، فقد أصبح هناك إقبالا كبيرا من الطلاب على الدراسة في الجامعات، ومن المتوقع زيادة الإقبال بنسبة أكبر عند فتح التنسيق مرة أخرى في التيرم الثاني.
 

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم استقبال الطلاب للتسجيل بالجامعات الأهلية خلال أعمال تنسيق المرحلة الثالثة في كليات الجامعات الأهلية بالتيرم الثاني.
 

تسهيلا على طلاب المحافظات.. مركز التعليم المدمج يصدر تعليمات هامة

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب الراغبين فى الالتحاق ببرامج المركز .

وأوضح مركز التعليم المدمج ، فى حالة الرغبة بالالتحاق ببرامج التعليم المدمج جامعة القاهرة ولا يمكنك الحضور لمقر المركز  فيمكنك التواصل مع الفروع الإقليمية للمركز المنتشرة في مختلف المحافظات.

اليوم.. حقوق حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة النهائية
بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة النهائية اليوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتنتهي نهاية شهر يناير ٢٠٢٤ .

فتح باب التقديم لمنح برنامج رواد وعلماء مصر بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم  لمنح برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمنفذ من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AاظUC) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

تعديل الأسعار| الحكومة تفجر مفاجأة بعد ساعات من قرار السلع الاستراتيجية

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

ترشيحاتنا

بقوة 6.5 درجة.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

أهم الأخبار: مفاجأة بشأن طقس اليوم.. حقيقة ارتباط شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها.. وأدعية السنة الميلادية الجديدة

رفع حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء استعدادًا لاحتفالات رأس السنة

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

صفقة جديدة.. الفلسطيني وسام أبو علي يقترب من القلعة الحمراء| تفاصيل

عروس المشاتي.. أسوان تتجمل للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ