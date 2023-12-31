أخبار التعليم| تسهيلا على طلاب المحافظات.. مركز التعليم المدمج يصدر تعليمات هامة.. حقوق حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة النهائية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية عن بنك المعرفة المصري والبحث عن المصادر



تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات يقدم المركز يومي الاثنين والثلاثاء 1 و 2 يناير 2024 برنامج بنك المعرفة المصري والبحث عن المصادر ودورة عن التفكير النقديو دورة نظم الامتحانات وتقويم الطلاب.

موعد انطلاق التسجيل بجامعة الجلالة التيرم الثاني.. تفاصيل



شهدت الجامعات الأهلية، انطلاقة قوية هذا العام، فقد أصبح هناك إقبالا كبيرا من الطلاب على الدراسة في الجامعات، ومن المتوقع زيادة الإقبال بنسبة أكبر عند فتح التنسيق مرة أخرى في التيرم الثاني.



وأعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم استقبال الطلاب للتسجيل بالجامعات الأهلية خلال أعمال تنسيق المرحلة الثالثة في كليات الجامعات الأهلية بالتيرم الثاني.



تسهيلا على طلاب المحافظات.. مركز التعليم المدمج يصدر تعليمات هامة

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب الراغبين فى الالتحاق ببرامج المركز .

وأوضح مركز التعليم المدمج ، فى حالة الرغبة بالالتحاق ببرامج التعليم المدمج جامعة القاهرة ولا يمكنك الحضور لمقر المركز فيمكنك التواصل مع الفروع الإقليمية للمركز المنتشرة في مختلف المحافظات.

اليوم.. حقوق حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة النهائية

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة النهائية اليوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتنتهي نهاية شهر يناير ٢٠٢٤ .

فتح باب التقديم لمنح برنامج رواد وعلماء مصر بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لمنح برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمنفذ من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AاظUC) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

