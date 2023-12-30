رونالدو يوجه نصيحة مهمة للاعبي العالم.. ماذا قال؟

وجه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، نصيحة إلى لاعبي العالم بشأن دوري روشن السعودي؛ بعد أن أصبح مُتابعا على مستوى العالم.

وقال رونالدو، في تصريحات تليفزيونية عقب لقاء النصر والتعاون: «عام 2023 كان مميزاً، الأرقام تأتي وتكون موجودة معي باستمرار، والأهم بالنسبة لي تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على الفوز، لقد كان 2023 جميلاً بالنسبة لي مع النصر وأيضاً منتخب البرتغال، سجلت العديد من الأهداف وحققت الكثير من الانتصارات محلياً ودولياً، وعلى لاعبي العالم الانضمام لدوري روشن السعودي».

رونالدو: الدوري السعودي للمحترفين يشاهده الجميع في العالم

وأكد رونالدو ، أنه تحدث في الماضي عن أن الدوري السعودي سيصبح واحدا من أقوى 5 دوريات في العالم، والآن أقول الدوري السعودي للمحترفين يشاهده الجميع في العالم، وأنصح اللاعبين بالقدوم إلى الدوري بسبب قوة التنافس وشهرته عالمياً الآن.

ووجه لاعب فريق النصر الشكر للجميع من الزملاء واللاعبين والجماهير، موضحا أن الأرقام تتحقق بالعمل الجاد والجهد المتواصل، وهذا ما يجب أن يستمر داخل الملعب، مع طموحه بأن يكون هداف العالم أيضاً خلال العام القادم.

وتربع كريستيانو رونالدو على عرش هدافي كرة القدم خلال عام 2023 بتسجيله 54 هدفاً، متفوقاً على الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي ولكل منهما 52 هدفاً، وعلى النرويجي هالاند الذي سجل 50 هدفاً.