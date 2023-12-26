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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

رونالدو
رونالدو

انفرد كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بصدارة هدّافي 2023 بعدما تخطى الثنائي هاري كين، وكيليان مبابي، مهاجمي بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، فيما ضم الاتحاد لقائمة ضحاياه في الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو هدفين للنصر من ركلتي جزاء أمام الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للمسابقة.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه في عام 2023 بكل البطولات إلى 53 هدفًا، متخطيًا كين ومبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في العام حول العالم.
ويتفوق الثلاثي على إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث بـ50 هدفًا.

على جانب آخر، سجل رونالدو لأول مرة في مرمى الاتحاد بالدوري السعودي، ليضمه إلى قائمة ضحاياه، بعدما فشل في هز شباك العميد خلال مواجهة الدور الثاني من الموسم الماضي.

في المقابل، فشل الدون في التسجيل أمام كل من الفيحاء والهلال والتعاون والباطن.

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رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

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