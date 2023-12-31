أخبار التكنولوجيا| هواوي تحقق مبيعات 100 مليار دولار خلال 2023.. وFind N3 Flip أحدث موبايل من أوبو يتلقي أندرويد 14

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة وان بلس OnePlus، رسميا هاتفها الرائد الجديد OnePlus 12، وفي الوقت نفسه، أعلنت العلامة التجارية الفرعية فيفو Vivo، عن هاتف مشابه جدا ينطلق تحت اسم iQOO 12، والذي ينطلق إلى الأسواق بمواصفات مذهلة وسعر مناسب جدا، لذا إذا كنت ترغب في معرفة أي من هذين الهاتفين هو الأفضل لأنهما ينتميان إلى نفس النطاق السعري ومن الصعب العثور على اختلافات كبيرة بينهما، سنوضح لك خلال المقارنة التالية الفروق والاختلافات بين المواصفات الرئيسية لـ OnePlus 12 و iQOO 12.

تدخل الذكاء الاصطناعي (AI) في العديد من التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ يمكنك الآن استخدامه لتحسين قصصك على موقع إنستجرام، وفي شهر ديسمبر 2023 طرحت منصة الصور الشهيرة خلفيات AI جديدة تتيح لك تغيير خلفية أي صورة إلى شيء ممتع أو فريد من نوعه.

تعمل شركة أوبو OPPO، حاليا على إصدار تحديثات واجهة المستخدم التابعة لها ColorOS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14 لمجموعة هواتفها الذكية المتوافقة.

يوفر لك آيفون 12 فرصة الحصول تجربة استخدام أنيقة وبأداء متميز مقابل سعر مناسب، وهو عكس باقي إصدارت آبل الأخرى الأعلى سعراً.

إذا كنت تريد الحصول على أحدث هاتف مقدم من آبل مع حجم مدمج ذكي يسهل عليك استخدامه، لن تجد أفضل من iPhone 15 Pro .

يبدو أن عام 2023 كان بمثابة العودة القوية لشركة هواوي الصينية، حيث حققت ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعاتها بنسبة 9%، بعدما تحدت الحكومة الأمريكية ومنافستها الشرسة آبل.