ضمن مبادرة نتشارك بشمال سيناء.. لقاء حواري للطلاب مع رئيس مدينة الحسنة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فعاليات مبادرة "نتشارك " التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة من خلال إدارة الشباب والرياضة بالحسنة، بحضور عدد من الطلاب في مختلف مراحل التعليم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، ومديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

النهوض بالعمل:

حيث شهد اللقاء جلسة حوارية تم خلالها مناقشة عدد من الطالبات ، وتم الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بكل حرية وتم تسليط الضوء علي كيفية النهوض بالعمل وتطوير مستوي الخدمات بمركز ومدينة الحسنة حتي يستطيع الشباب الحصول علي الاستفادة بالأنشطة والفعاليات الخدمية المفيدة.

وأكد المحاسب سعد بغدادي رئيس مدينة الحسنة، أنه سيكون هناك لقاءات مستمرة للتواصل مع الشباب بمختلف الفئات العمرية باعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل علي رفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة وإيمانه الشديد بإمكانيات الشباب، بما يتمتعون به من طموح وحماس وقدرة كبيرة علي الابتكار.

حضر اللقاء نعيم محمود مدير إدارة الشباب والرياضة بالحسنة، ومحمد مكاوي مدرب بإدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة، ومجموعة من الطالبات.