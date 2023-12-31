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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظلام تام..غضب داخل الكونجرس الأمريكي من إسرائيل وبايدن.. فماذا حدث؟

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

كشفت صحف دولية عن حالة من الغضب داخل أروقة الكونجرس الأمريكي بسبب دعم الاحتلال الصهيوني من قبل إدارة بايدن.

انضم السيناتور عن ولاية فرجينيا، تيم كين، بصوته إلى المجموعة الغاضبة داخل الحزب الديمقراطي التي تشكك في أهمية  نقل إدارة بايدن غير المقيّد تشريعياً للذخائر الأمريكية إلى إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال تيم كين السيناتور الديمقراطي – عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ – إن عمليات نقل الأسلحة يجب أن تخضع لرقابة الكونجرس.

وذكر كين "مثلما يلعب الكونجرس دورًا حاسمًا في جميع شؤون الحرب والسلام، يجب أن يكون له رؤية كاملة بشأن الأسلحة التي ننقلها إلى أي دولة أخرى". 

وأكد كين: "إن تجاوز الإدارة الأمريكية الكونجرس دون داع يعني إبقاء الشعب الأمريكي في الظلام".

وأضاف: "نحتاج إلى تفسير علني للأساس المنطقي وراء هذا القرار، وهو القرار الثاني من نوعه هذا الشهر".

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية يوم الجمعة إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وافق على بيع مقذوفات 155 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 147.5 مليون دولار، وهي زيادة عن طلب تمت الموافقة عليه في وقت سابق بعشرات الآلاف من القذائف الثقيلة و ذخائر مدفعية.

وكشفت إن بلينكن "قرر وقدم تبريرا مفصلا للكونجرس بأن هناك حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري لحكومة إسرائيل" وأن البيع "في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة" وبالتالي معفى من مراجعة الكونجرس بموجب قوانين مراقبة تصدير الأسلحة.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس”.

وقال كين في بيانه إنه "يدين بشدة" الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر لكن وبشكل صريح فهناك حاجة إلى معالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

واستشهد ما لا يقل عن 21,672 شخصًا في غزة وأصيب 56,165 آخرين منذ بدء الحرب.

وأكد  كين على أن مخاوف الإدارة الأمريكية وسياستها الخاصة بالتحويلات العسكرية إلى إسرائيل، بما في ذلك حزمة بقيمة 14.3 مليار دولار أعلن عنها في نوفمبر والتي وصفها بايدن بأنها "حزمة دعم غير مسبوقة للدفاع عن إسرائيل"، لا تتماشى مع الرأي العام المحلي الأمريكي ولا والدولي.

كما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن السناتور الديمقراطي كريس هولين انتقاده هو الآخر لدعم إسرائيل وتجاوز الكونجرس.

وذكر تولين ان تجاوز إدارة بايدن الكونجرس لبيع أسلحة لإسرائيل يقوض الشفافية.

دعت جنوب أفريقيا، يوم الجمعة، محكمة العدل الدولية إلى أن تعتبر أن حرب إسرائيل في غزة تمثل انتهاكًا لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. واتهمت الدعوى إسرائيل بالتورط في "أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وبشكل منفصل، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن جنودا من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة كانت عائدة من عملية تسليم في شمال غزة، وهو الحادث الذي أدانه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث ووصفه بأنه “غير قانوني”.

 

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