مصر للطيران تسير 3 رحلات خاصة من باريس لنقل المشاركين برالي داكار السعودية

تسير مصر للطيران غدا، الاثنين، وبعد غد، الثلاثاء، الأول والثاني من يناير، ثلاث رحلات خاصة مباشرة بطائرتها بوينج B737-00NG سعة 154 راكبا من العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، لنقل المشاركين في النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024.

والذي يعد الحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق على وجه الأرض، وتستضيفه المملكة بالكامل للعام الخامس على التوالي خلال الفترة من 5 وحتى 19 يناير الحالي.

يأتي ذلك تأكيدا لمكانة الناقل الوطني مصر للطيران وثقة في إمكانياتها في نقل المشاركين في الأحداث العالمية، خاصة الرياضية.

وتستقطب النسخة 46 من الرالي الأقوى في العالم 778 مشاركاً يمثلون 72 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتعد فرنسا من أكثر الدول التي سيمثلها مشاركون في الرالي بـ 163 مشاركا، تليها إسبانيا بـ119 مشاركا، ثم إيطاليا بـ 72 مشاركا، وذلك في جميع فئات الرالي.

ويتنافس في السباق للمرة الأولى 135 مشاركا، إلى جانب 129 أسطورة و31 مشاركا في فئة تحدي موتول الأصلي، كما يشارك في السباق 46 امرأة، منهن 34 في فئة داكار كلاسيك.