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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الحديدي: عدم انضمام ياسر إبراهيم سقطة من فيتوريا

صدى البلد

قال عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق أن عدم إنضمام ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحالي والذي ظهر بمستوي رائع خلال الفترة الأخيرة لمنتخب مصر فى قائمة أمم إفريقيا أمر غريب.

وقال عمرو الحديدي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" عدم إنضمام ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سقطة كبيرة للمدرب روي فيتوريا.

وأضاف:" ياسر إبراهيم قدم افضل مستوياته مع كولر خلال الفترة الأخيرة وعدم انضمامه ظلم كبير.

وأتم:" منتخب مصر قادر علي الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية رغم الحديث عن بعض اللاعبين فى القائمة

الأمم الأفريقية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة كأس الأمم الإفريقية عمرو الحديدى كأس الأمم الافريقية

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