التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركز سقارة يستفيد منها 159 شخصا

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ21 لمركز التنمية المحلية للتدريب سقارة يشهد نشاطًا مكثفًا في تنفيذ دورات هامة وفعالة للارتقاء والنهوض بالعاملين بالإدارة المحلية، وذلك انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وإيمانها الكامل بأهمية التدريب وأثره في صقل وتطوير مهارات العاملين بالإدارة المحلية وقدرتهم على مواكبة التغييرات والتَطَورات العالمية المُعاصرة لتحقيق التقدم والارتقاء للبلاد.

وقال اللواء هشام آمنة، إن مركز سقارة للتدريب وهو الذراع التدريبي للوزارة، سينظم خلال هذا الأسبوع ٥ دورات تدريبية يستفيد منها ١٥٩ متدرب من جميع المحافظات، مشيراً إلى أن الدورات التدريبية تهدف إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي الجاري وهو الأسبوع الحادي والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام الحالي ٢٠٢٤/٣٠٢٤ ينطلق اليوم الأحد بدورتين تدريبين جديدتين ينفذان لأول مرة هما دورة "الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر" بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار، ودورة "إحترافية إدارة الإجتماعات الحكومية" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظه كفر الشيخ، ويستفيد من الدورتين ٥٦ متدربًا من جميع المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن دورة "الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر" التي يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والشئون القانونية، جاءت بخطة مركز سقارة لهذا العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات وفى جميع المجالات، مشيرًا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للإستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية وإحداث تحسن متوالي ومستدام في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي لدورة "الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر" ستركز على التعريف بالهيئة العامة للاستثمار واختصاصاتها، ودور مراكز خدمات المستثمرين في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وأهم المزايا والاعفاءات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، والرخصة الذهبية، والمناطق الحرة والهدف من انشأها، والمزايا والضمانات لمشروعات المناطق الحرة، وأهداف التنمية المستدامة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة الي التعريف بالاستثمار الأخضر بين الواقع والمأمول، ونظام المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية وأهم مميزات الاستثمار بها، وما هي الإجراءات لإقامة المناطق الاستثمارية والتكنولوجية، ودور المكاتب التنفيذية للمناطق الاستثمارية، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومميزات وآلية العمل بها، وتختتم الدورة فعاليتها بورشة عمل عن دور وأهمية الأنظمة الاستثمارية وأثرها على التنمية الاقتصادية.