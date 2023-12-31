الانترنت عبارة عن مجموعة من الشبكات المتصلة ببعضها البعض حول العالم لتبادل المعلومات فيما بينها، وهي المنظومة العالمية التي تربط مجموعة من الحاسبات بشبكة واحدة .

كيفية تركيب الواي فاي في السيارة

والان اصبح لا غناء عن تواجد الانترنت في المنازل و الشركات و السيارات أيضا، وذلك بعدما تطوره شبكات الانترنت لتعمل في جميع الأماكن ومنها أيضا المواصلات ، ودائما ما يحتاج المواطنين للاتصال ‌‌‌‌‌‌‌بالإنترنت للقيام بأعمالهم ، ويعتبر جهاز الواي فاي جزء أساسي للحصول على الإنترنت، وبالتالي فان تثبيت الواي فاي في سيارة أمر مفيد ونافع للغاية .

- اتصال الواي فاي بالسيارات :

كيفية تركيب الواي فاي في السيارة

شبكة الواي فاي في السيارات تشبه شبكتك اللاسلكية في المنزل ، حيث انه تم تجهيز بعض طرازات السيارات الآن بشبكة واي فاي مدمجة وتستخدم مودم وجهاز توجيه مدمجين، يمكنك استخدام خيار نقطة اتصال هاتفك الذكي أو استخدام جهاز نقطة اتصال الواي فاي المحمول في سيارتك.

- كيف يمكن استخدام جهاز نقطة اتصال الواي فاى بالسيارات :

كيفية تركيب الواي فاي في السيارة

هناك سيارات غير مزودة بـ واي فاي ، وهذه السيارات يمكنها استخدام أجهزة الـ USB ، أو نقاط اتصال واي فاي محمولة، وفقًا لـ nationwide ، وبعدها يتم التوصيل بمنفذ OBD-II في سيارتك، أو يمكن اختيار مودم لاسلكي وجهاز توجيه، ومن ثم يمكنك الحصول علي انترنت بالسيارة .

- كيفية تشغيل شبكة الواي فاي بالسيارة :

شبكة الواي فاي بالسيارات تعمل بشكل مماثل لشبكة الواي فاي المنزلية ، حيث تقوم بإعداد نظام الواي فاي الخاص بك بالسيارة ،وتقوم بتفعيل كلمة المرور الخاصة بك التي يحتاجها المستخدمون للوصول إلى الشبكة.

كيفية تركيب الواي فاي في السيارة

وعند تفعيل كلمة المرور تظهر شبكة الواي فاي على الأجهزة المتواجدة بالسيارة ، ويمكن لأي شخص في السيارة الوصول إلى الاتصال باستخدام كلمة المرور .