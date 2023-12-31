خلال 2024.. توقعات بحروب جديدة تندلع والسودان يأتي في المركز الأول

حذر محللون من خطر اندلاع حروب جديدة غير الحروب المستمرة في أوكرانيا وغزة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وأصدرت لجنة الإنقاذ الدولية في وقت سابق من هذا الشهر قائمة مراقبة لعام 2024، والتي توثق الدول العشرين الأكثر عرضة لخطر التدهور الأمني.



وتمثل هذه البلدان حوالي 10% من سكان العالم وتضم ​​حوالي 70% من النازحين إلى جانب ما يقرب من 86% من الاحتياجات الإنسانية العالمية.

وقدرت الأمم المتحدة في أكتوبر أكثر من 114 مليون شخص نزحوا بسبب الحروب والصراعات في جميع أنحاء العالم، ومن المرجح الآن أن يكون هذا الرقم أعلى.

وقال ديفيد ميليباند الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية :إن هذه ”أسوأ الأوقات” بالنسبة للكثيرين حيث يتزايد عدد مناطق الصراع.

وتهيمن الأزمة في غزة على العناوين الرئيسية في العالم كل يوم، حيث أنها حاليًا أخطر مكان في العالم بالنسبة للمدنيين.



وقالت إيزابيل أرادون مديرة الأبحاث في مجموعة الأزمات الدولية إن الوفيات الناجمة عن الصراعات على مستوى العالم هي في أعلى مستوياتها منذ عام 2000.



السودان

في المركز الأول على قائمة مراقبة لجنة الإنقاذ الدولية السودان، حيث اندلع القتال فيها في أبريل 2023، ولم تسفر محادثات السلام التي جرت بوساطة المملكة العربية السعودية عن أي حل.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن الصراع توسع الآن إلى ”حرب مدن واسعة” تحظى ”بالحد الأدنى” من الاهتمام الدولي وتمثل خطرًا جديًا لامتدادها إلى المنطقة، مع وجود 25 مليون شخص في حاجة إنسانية عاجلة و6 ملايين نازح.



جمهورية الكونغو الديمقراطية

كانت الانتخابات الفوضوية التي جرت الأسبوع الماضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مجرد بداية لتدهور محتمل عام 2024.

وشابت عملية التصويت تأخيرات في مراكز الاقتراع، حيث لم تفتح بعض مراكز الاقتراع أبوابها طوال اليوم وتم تمديد التصويت حتى يوم الخميس في بعض مناطق الدولة الغنية بالمعادن والتي يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 44 مليون ناخب.

ودعا العديد من مرشحي المعارضة إلى إلغاء الانتخابات، بعد حملة شابتها أعمال عنف حيث تحدى 18 مرشحاً الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي على القيادة.

تشير النتائج الأولية الجزئية إلى تقدم تشيسيكيدي بفارق كبير في التصويت، لكن الحكومة يوم الثلاثاء حظرت الاحتجاجات ضد الانتخابات التي دعا إليها خمسة مرشحين للمعارضة.

ويأتي الاضطراب السياسي وسط النزاع المسلح المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشار الفقر على نطاق واسع.



ميانمار

اندلعت الحرب الأهلية في ميانمار منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021، وأدى القمع الوحشي اللاحق للاحتجاجات المناهضة للانقلاب إلى تصعيد حركات التمرد من الجماعات العرقية المسلحة في جميع أنحاء البلاد.

اتُهمت القوات الحكومية بـ القصف العشوائي ويخشى كل من لجنة الإنقاذ الدولية ومجلس الحكم الانتقالي من احتمال تفاقم الأمر في عام 2024 مع ظهور مجموعات عرقية مسلحة وحققت قوات المقاومة مكاسب كبيرة في شمال البلاد.

إلى جانب ذلك، لدى المحللين أيضًا مخاوف جدية بشأن احتمال اندلاع صراع مسلح في هايتي وجواتيمالا وإثيوبيا، إلى جانب خطر التوغل الصيني في تايوان وتداعياته الجيوسياسية العالمية.