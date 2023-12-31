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رئيس التحرير
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ديني

غدا.. وزيرا الأوقاف والصحة يبحثان خطط التوعية للأئمة والواعظات بأكاديمية أكتوبر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يعقد وزيرا الأوقاف والصحة، غدا الاثنين، اجتماعا بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، بمدينة السادس من أكتوبر، لبحث سبل التعاون بين الوزارتين في تنظيم دورات وورش عمل للائمة والواعظات تركز على التوعية الصحية.

التوعية الصحية للأئمة والواعظات بأكاديمية أكتوبر

وأعلنت وزارة الأوقاف عن اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بمديري المديريات الإقليمية بقاعة المؤتمرات الكبرى بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر غدًا الاثنين 1 يناير 2024م.

على جانب آخر كشف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن الاتفاق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على فتح باب التقدم لوظيفة ١٠٠٠ عامل و ١٠٠٠ إمام آخر يناير ٢٠٢٤ م ورفع سن التقدم عند الإعلان إلى أربعين عامًا للأئمة والعمال، والسماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة والعبرة بالكفاءة.

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تفاصيل وشروط وآليات التقدم للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم

في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في خدمة كتاب الله (عز وجل) وعنايتها به : حفظًا وتجويدًا وتفسيرًا وفهمًا لمقاصده وترجمة لمعانيه، تعلن وزارة الأوقاف عن تنظيم المسابقة العالمية الحادية والثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية وترجمة معانيه، مع رفع جوائز المسابقة إلى 10 ملايين جنيه.

وتشتمل المسابقة على الأفرع التالية:
الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا. 
الجائزة الأولى : مليون جنيه. 
الجائزة الثانية : 600 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة : 400 ألف جنيه.
بشرط ألا يكون قد سبق للمتقدم الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا. 
الجائزة الأولى : 600 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية : 500 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة : 400 ألف جنيه.
الجائزة الرابعة : 300 ألف جنيه.
الجائزة الخامسة : 200 ألف جنيه. 

بشرط ألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.
الجائزة الأولى : 600 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية : 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة : 300 ألف جنيه.

بشرط ألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأول ذات القيمة المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا، ويشترط ألا يكون قد فاز بالمركز الأول في أي من دورات المسابقة.
الجائزة الأولى : 600 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية : 400 ألف جنيه. 

الفرع الخامس: ذوو الهمم حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن عن 25 عامًا.
الجائزة الأولى : 600 ألف جنيه.
الجائزة الثانية : 400 ألف جنيه.
الجائزة الثالثة : 300 ألف جنيه.
الفرع السادس : الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع فهم معانيه ووجوه إعرابه.

  بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بأي من المراكز الأربعة الأول.
الأسرة الأولى : 600 ألف جنيه.
الأسرة الثانية : 400 ألف جنيه. 

الفرع السابع (المستحدث في هذه المسابقة) : فرع ترجمات معاني القرآن الكريم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخريجي كليات وأقسام اللغات الأجنبية وغيرهم من خريجي الجامعات.

 بشرط إجادة اللغتين العربية والأجنبية تحدثًا وكتابة في اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها من خلال إجادة المتسابق لفهم معاني القرآن الكريم باللغتين العربية والأجنبية التي يختارها مع اجتيازه الاختبارات المقررة في ذلك تحريريًّا وشفويًّا بالجدارة والكفاءة، في ضوء ترجمات كتاب المنتخب الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وألا يزيد السن عن 50 عامًا لغيرهم، مع إجادة التلاوة فقط.
الجائزة الأولى : 600 ألف جنيه.
الجائزة الثانية : 400 ألف جنيه.
بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية بقيمة 400 ألف جنيه. 

علمًـا بأن جميـع فـروع المسابقـة مفتوحـة للجنسين، بشـرط ألا يكـون المتسابـق قـد سبق له أن فـاز في أي عام سابق بأي مركز من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي فرع من فروع المسابقة.

وعلى من يرغب التقدم للتصفيات الأولية لأي فرع من فروع المسابقة التقدم على الرابط التالي في موعد أقصاه 31 يناير 2024م.

الأوقاف وزيرا الأوقاف والصحة أكاديمية الاوقاف الدولية وزير الصحة والسكان وزير الاوقاف

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