غرائب وعجائب الطيران في 2023| نحل وثعابين وأحصنة وكوارث أخرى تضرب رحلات جوية حول العالم

هناك سبب يجعل الكثير منا يتحمل بانتظام المقاعد الضيقة، والحقائب المتأخرة، وطوابير الأمن الطويلة، والغضب الشديد، فالقدرة على الطيران حول العالم هي معجزة يومية لا ينبغي الاستهانة بها، وذلك في ظل ما شهده عام 2023، من غرائب وعجائب ليس لها مثيل من قبل، وبالنظر في أرشيف حوادث الرحلات الجوية خلال العام المنتهي اليوم، نجد كيف كانت للحيوانات دورا كبيرا في تلك الحوادث، مثل النحل، والأحصنة، والثعابين، وكذلك كانت هناك عوامل بشرية أخرى.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة CNN الأمريكية، فقد كان من المقرر إقلاع ما يقدر بنحو 34.4 مليون رحلة هذا العام، وسار معظمها بسلاسة تامة، ولكن فيما يلي بعض الأشياء التي لم تفعل ذلك:

مشكلة قبل الإقلاع

تأكد دائمًا من أن لديك كل ما تحتاجه قبل الانطلاق في رحلة، فبالنسبة للآباء، هذا يعني عدم التخلي عن طفلك عند مكتب تسجيل الوصول، كما فعل زوجان في تل أبيب، إسرائيل، في فبراير، وبالنسبة لطاقم الطائرة، فهذا يعني عادةً عدم ترك الركاب على المدرج وهم يشاهدون إقلاع طائرتهم، كما حدث في بنغالارو بالهند، أو الإقلاع مع الركاب ولكن بدون أمتعة مسجلة، كما كان الحال في زيورخ بسويسرا.

ومع ذلك، إذا تأخرت على الأرض لفترة كافية، فقد يتحول حظك أحيانًا إلى الأفضل، ففي يونيو، انتظر رجل من ولاية كارولينا الشمالية تأخيرًا مدته 18 ساعة، وانتهى به الأمر بالحصول على طائرة بأكملها لنفسه.

حوادث قبل لحظات من الإقلاع .. وأخرى في الهواء

لا تزال حوادث الركاب الجامحة في الولايات المتحدة أكثر تواتراً في عام 2023 مما كانت عليه قبل كوفيد-19، ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، على الرغم من انخفاضها عن ذروتها في عام 2021، وقد تم طرد البعض قبل أن تغادر الطائرة الأرض، مثل راكب دلتا الذي فتح الباب وانزلق على منحدر مخرج الطوارئ في مطار لوس أنجلوس الدولي، والرجال الذين غادروا طائرة ساوثويست قبل الإقلاع بعد تلقي اللكمات في دالاس ، تكساس، وفي شهر مايو، تم إخراج امرأة من رحلة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز في دنفر، كولورادو، بعد أن صدمت مضيفة طيران بهاتف داخلي، وفي نوفمبر، اضطر عمال المطار إلى إخضاع راكب من الجنوب الغربي بعد فتح مخرج الطوارئ والخروج من الطائرة بينما كانت لا تزال عند البوابة.

ولم تكن الأمور جيدة بمجرد وصول الطائرات إلى الهواء أيضًا، فقد اضطرت الرحلات الجوية من فرنسا إلى ميشيغان ، ومن ميشيغان إلى فلوريدا ، ومن فلوريدا إلى واشنطن العاصمة ، ومن سيدني إلى كوالالمبور إلى تحويل مسارها أو العودة في منتصف الرحلة بسبب إزعاج الركاب على متن الطائرة، وكانت بعض الحوادث البارزة مثيرة للقلق بشكل خاص، ففي مارس، ألقي القبض على رجل من ولاية ماساتشوستس بتهمة محاولته طعن مضيفة طيران بملعقة معدنية مكسورة أثناء الرحلة، بعد محاولته فتح باب مخرج الطوارئ. وفي كوريا الجنوبية في شهر مايو، نجح رجل في فتح باب الطوارئ قبل الهبوط مباشرة، مما تسبب في هبوب رياح على المقصورة حول الركاب المذعورين على متن الطائرة. الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، الذي أخبر الشرطة أنه "يريد النزول من الطائرة بسرعة"، تبين لاحقًا أنه يتعاطى المخدرات.

الغرائب لا تتوقف مع الحيوانات

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد شهدنا جميعًا تأخيرًا في الرحلات الجوية، ولكن من النادر حقًا أن يكون سبب ذلك دبًا هاربًا في عنبر الشحن، كما حدث في دبي، أو سرب من النحل ، الذي أوقف رحلة هيوستن-أتلانتا لمدة ثلاث ساعات، ففي نوفمبر، اضطرت طائرة بوينغ 747 كانت في طريقها إلى بلجيكا إلى العودة بعد هروب حصان على متنها، وفي أبريل، ارتبطت ضربات الطيور بحريق على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، ومع ذلك، يجب أن تذهب جائزة الشجاعة لعام 2023 إلى الطيار الجنوب أفريقي رودولف إيراسموس الذي هبط بطائرته الصغيرة بسلام بعد أن شعر بأفعى كوبرا سامة تتسلل خلسة على جسده في منتصف الرحلة.

حالات الطوارئ الطبية

وكان هناك - معذرةً على عكس العبارة - سلسلة مفاجئة من الحوادث المتعلقة بالنفايات البشرية على متن الطائرات في عام 2023، ففي يونيو، تم تسليم مناديل مبللة لراكب الخطوط الجوية حبيب بطاح للتعامل مع الدم والبراز الموجود في مقعده على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية من باريس إلى تورونتو، ثم، في أواخر أغسطس، طُلب من راكبين على متن رحلة طيران كندا من لاس فيغاس إلى مونتريال الجلوس في مقاعد لا تزال مبللة بالقيء من رحلة سابقة، وبعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع، اضطرت رحلة طيران تابعة لشركة دلتا من أتلانتا إلى برشلونة إلى العودة بعد أن أصيب أحد الركاب بالإسهال "طوال الرحلة على متن الطائرة".

واستكمالًا لهذه الرحلة المذهلة، تم إلغاء رحلة طيران easyJet من جزيرة تينيريفي الإسبانية إلى مطار جاتويك في لندن، والتي كانت قد تأخرت بالفعل لعدة ساعات، بعد أن قام شخص ما بالتبرز على أرضية حمام الطائرة، وقال أحد الركاب لشبكة CNN: "لقد كانت مجرد تجربة غير مريحة للغاية"، وكان هناك المزيد من حالات الطوارئ الصحية المتعلقة بالحياة أو الموت هذا العام أيضًا، ففي شهر مارس، تدخل طيار خارج الخدمة على متن رحلة تابعة لشركة طيران ساوثويست بين أوهايو ولاس فيغاس للمساعدة بعد أن احتاج أحد الطيارين أثناء الخدمة إلى رعاية طبية في منتصف الرحلة، وفي يوليو، تولى أحد الركاب السيطرة على طائرة صغيرة واصطدم بها في مطار مارثا فينيارد بعد أن عانى الطيار من حالة طبية، حسبما قال المسؤولون.

الحوادث وسوء الحظ

وإنه يوم سيء دائمًا عندما يتم إقفالك، خاصة عندما تكون طيارًا، وهذا يعني الزحف عبر نافذة قمرة القيادة بعد أن يقوم أحد العملاء بإغلاق باب سطح الطائرة عن طريق الخطأ، وأشاد أحد الركاب الذي التقط صورا للحادث في مايو بالطيار لأنه ذهب "إلى أبعد من ذلك"، وقد كان هناك قدر أقل من الثناء في شهر مارس عندما تم إيقاف طيارين يعملان مع شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة Spicejet بعد أن قيل إنهما تناولا مشروبات ساخنة ومعجنات داخل قمرة القيادة - وهي استراحة لتناول القهوة كان من الممكن أن تكون لها عواقب وخيمة إذا انسكب شيء ما، وفي نوفمبر، أقلعت طائرة من مطار لندن وكانت نافذتان مفقودتان، ولم يلاحظ الطاقم الضرر في البداية ووصلت المركبة إلى ارتفاع 14000 قدم على الأقل قبل أن تستدير.

المعركة من أجل إمكانية الوصول

ويعتبر معظمنا السفر الجوي أمرًا مفروغًا منه، ولكن بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة، فإن الرحلات الجوية المؤسفة تعد أمرًا شائعًا للغاية، وبينما يتم إحراز التقدم، ما زلنا بعيدين بعض الشيء عن حصول كل عميل على الخدمة التي يستحقها، وقد اعتذرت شركة طيران كندا في نوفمبر للعملاء ذوي الإعاقة الذين لم يتلقوا "خدمة مريحة ومتسقة"، بعد أن تصدر راكب يستخدم كرسيًا متحركًا عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم بعد أن شارك تجربته في سحب نفسه من الطائرة .

ووفقًا لمنظمة Paralyzed Veterans of America غير الربحية، تعرض أكثر من 31 كرسيًا متحركًا للتلف أو التأخير أو الفقد كل يوم على يد عمال شركات الطيران بين عامي 2019 و2022. هذا التجاهل الواضح للأدوات الأساسية للتنقل من خلال مقطع فيديو منتشر في نوفمبر يظهر عامل الأمتعة وهو يطلق أسطوانة ينزلق الكرسي المتحرك الخاص بالراكب إلى أسفل مزلق الجسر النفاث، حيث ينقلب ويصطدم بساحة المطار. وقالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية إنها تراجع اللقطات.

كما اشتكى المسافرون ذوو الحجم الزائد أيضًا من سياسات المقاعد "التمييزية" والمربكة في شركات الطيران ، والتي غالبًا ما ترى العملاء "يدفعون مرتين مقابل نفس التجربة" مثل المسافرين الآخرين، وأصبح الأمر موضوعًا ساخنًا على الإنترنت في ديسمبر، بعد أن لفتت مقاطع فيديو Tik-Tok واسعة الانتشار الانتباه إلى سياسة "حجم العميل" السخية التي تتبعها شركة Southwest Airlines للمسافرين الذين لا يتناسبون بشكل مريح مع مقاعد شركات الطيران الضيقة اليوم.