نفسي أعيش وما بخافش من الصاروخ| طفلة فلسطينية 3 سنوات تبكي العالم | فيديو

مع قرب بداية عام 2024، انتشر مقطع فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية تتحدث عن أمنيتها في عام 2024.

وقالت الطفلة الفلسطينية ذات الملامح البريئة في رسالتها: “اسمي ميرا، عمري 3 سنين، عندي 2 أخوات، ما بخفش من اليهود وبحب فلسطين كتير كتير، وما بخافش من الصاروخ"، مختتمة: "بحلم إنه أصحى -أظل عايشة فقط”.

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غزة اليوم

قبل قليل، أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بوقوع شهداء وإصابات إثر استهداف مدفعية الاحتلال لمدرسة سكينة في دير البلح.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري في حركة حماس، اليوم الأحد، :"استهدفنا جرافة صهيونية من نوع دي 9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وأضافت كتائب القسام، اليوم الأحد: "استهدفنا 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105 ".