نتنياهو: قضية "اليوم التالي" في غزة ستقررها الحكومة وليس الكابينيت

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن موضوع "اليوم التالي" في قطاع غزة ستقررها الحكومة الإسرائيلية وليس مجلس الوزراء المصغر “الكابينيت”.

وأضاف نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن القضية سيتم طرحها في الجلسة العامة لمجلس الوزراء.

وتابع: "بادئ ذي بدء، يجب تدمير حماس واجتياح القطاع، وبعد ذلك سنناقش الأمر في اليوم التالي".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فأن هذه خطوة إلى الأمام تتجاوز مطالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموترييش اللذين طلبا مناقشة الموضوع فقط في الحكومة الموسعة.