مصرع شاب في مشاجرة مع 4 أشخاص بشبرا الخيمة

لقى شاب يدعي محمد فيشاوى، 23 عاما مصرعه إثر إصابته بطلق ناري "فرد خرطوش" بمدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، على أيدى 4 أشخاص من بينهم صديقه؛ إثر مشاجرة نشبت بينهما.

جري نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى والقبض على المتهمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى محمد فيشاوى 23 عامل، اثر اصابته بطلق ناري "فرد خرطوش".

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة مع اربع اشخاص من بينهم صديقه بسبب "خلافات بينهما، فقام بطلاق عيار ناري "فرد خرطوش اودى بحياته.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أصدرت قرارها السابق.

وشيع أهالي مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط احزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.