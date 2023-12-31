عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب في مشاجرة مع 4 أشخاص بشبرا الخيمة

المجنى عليه
المجنى عليه

لقى شاب يدعي محمد فيشاوى، 23 عاما مصرعه إثر إصابته بطلق ناري "فرد خرطوش" بمدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، على أيدى 4 أشخاص من بينهم صديقه؛ إثر مشاجرة نشبت بينهما. 

جري نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى والقبض على المتهمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من قسم  شرطة شبرا الخيمة ثان  بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى محمد فيشاوى 23 عامل، اثر اصابته بطلق ناري "فرد خرطوش".

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة مع اربع اشخاص من بينهم صديقه بسبب "خلافات بينهما، فقام بطلاق عيار ناري "فرد خرطوش اودى بحياته.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أصدرت قرارها السابق. 

وشيع أهالي مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط احزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.

شبرا الخيمة الطب الشرعى تحريات المباحث الجنائية تقرير الصفة التشريحية قسم شرطة شبرا الخيمة مدينة شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

بعد اتهامات جمهور الزمالك.. الأهلي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

تحقيقا للتنمية المستدامة.. جامعة بنها تطلق مسابقة الجامعة الخضراء الذكية

القليوبية .. الكشف علي 1145 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بمنشأة بنها

مصرع شاب فى مشاجرة مع آخرين بسبب الخلافات المالية بشبرا الخيمة

وكيل رياضة القليوبية: 22 مبادرة شبابية بمشاركة 485 ألف مستفيد

صحة القليوبية: تكثيف المرور على المستشفيات لتقديم خدمة مميزة للمرضى

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بالمجان بقرية منشأة بنها

كون ثروة 20 مليون جنيه.. حبس موظف حكومي بتهمة غسيل الأموال بالقليوبية

صحة القليوبية: تسكين حالات العناية المركزة وتشكيل لجنة فنية للمرورعلى الوحدات

ترشيحاتنا

أرسنال يخسر أمام فولهام ويحل رابعا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة.. احذر ارتكاب هذا الفعل

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | اعرف هتقبض كام وحقيقة الزيادة الجديدة

وزير الاقتصاد الإسرائيلي ينتقد استمرار إرسال الاحتلال الوقود إلى غزة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال الاسبوع الجارى

دعاء للميت في نهاية العام ورأس السنة.. يضيء قبره ويفرح به ويدخله الجنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

مجسم وملفت.. بوسي تثير الجدل احتفالا بالسنة الجديدة

تشييع جنازة والدة الموزع الموسيقى أحمد عادل من مدينة نصر

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

فيديو

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ