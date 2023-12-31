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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حوادث

بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان

صدى البلد

استقبل  المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين النيابة الإدارية، وجامعة حلوان، في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي.

وقد شَهدَ مراسم التوقيع من جانب النيابة الإدارية: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار  عبد الحليم محمود، والمستشارة الدكتورة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و الدكتور محمد أبو ضيف باشا  الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومنتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، و أيمن النَحّال مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي مدير مركز التدريب القضائي، و ساهر أنور مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، و إيهاب عادل وكيل الإدارة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة سها السعدني عضو إدارة منظومة المتغيرات المكانية.

 

كما شَرُفَ مراسم التوقيع من جانب جامعة حلوان: الدكتور حسام محمد رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عماد محمد أبو الدهب  نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة أمل لطفي حسن عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور ياسر محمد جاد الله  عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان.

ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة.

وفي ختام اللقاء، قام كل من المستشار حافظ عباس، و الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بتبادل الدروع التذكارية.

التدريب القضائي البروتوكول المستشار حافظ عباس السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان هيئة النيابة الإدارية

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