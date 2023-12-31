إيران ترد على بريطانيا: لن نسمح لإسرائيل بارتكاب مجـ ازر للنساء والأطفال

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الأحد، أن إيران تشارك في المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعرب كاميرون عن مخاوفه بشأن الوضع المتصاعد في منطقة البحر الأحمر.

قال كاميرون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، "لقد أوضحت أن إيران تتحمل المسؤولية عن منع هذه الهجمات، نظرا لدعمها الطويل الأمد للحوثيين"، مسلطا الضوء على العواقب المحتملة لهذه الهجمات على أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي.

تأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني وسط توترات متزايدة في البحر الأحمر، حيث أثارت هجمات الحوثيين مخاوف بشأن الأمن البحري. وتورطت جماعة الحوثي، بدعم مزعوم من إيران، في عدة حوادث استهدفت السفن في المنطقة.

وردا على تصريحات كاميرون، نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن وزير الخارجية أمير عبد اللهيان، الذي دافع عن موقف إيران. قائلا: "لا يمكن السماح للنظام الإسرائيلي بارتكاب مجـ ازر بحق النساء والأطفال والإبادة الجماعية في غزة وإشعال النار في المنطقة، في حين يعتبر إيقاف سفينة صهيونية في البحر الأحمر بمثابة تعريض أمن هذا الممر المائي الاقتصادي للخطر.

يسلط الحوار بين وزير الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الإيراني الضوء على الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة في الشرق الأوسط والتداعيات الأوسع للصراعات الإقليمية على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.