عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران ترد على بريطانيا: لن نسمح لإسرائيل بارتكاب مجـ ازر للنساء والأطفال

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الأحد، أن إيران تشارك في المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعرب كاميرون عن مخاوفه بشأن الوضع المتصاعد في منطقة البحر الأحمر.

قال كاميرون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، "لقد أوضحت أن إيران تتحمل المسؤولية عن منع هذه الهجمات، نظرا لدعمها الطويل الأمد للحوثيين"، مسلطا الضوء على العواقب المحتملة لهذه الهجمات على أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي.

تأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني وسط توترات متزايدة في البحر الأحمر، حيث أثارت هجمات الحوثيين مخاوف بشأن الأمن البحري. وتورطت جماعة الحوثي، بدعم مزعوم من إيران، في عدة حوادث استهدفت السفن في المنطقة.

وردا على تصريحات كاميرون، نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن وزير الخارجية أمير عبد اللهيان، الذي دافع عن موقف إيران. قائلا: "لا يمكن السماح للنظام الإسرائيلي بارتكاب مجـ ازر بحق النساء والأطفال والإبادة الجماعية في غزة وإشعال النار في المنطقة، في حين يعتبر إيقاف سفينة صهيونية في البحر الأحمر بمثابة تعريض أمن هذا الممر المائي الاقتصادي للخطر. 

يسلط الحوار بين وزير الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الإيراني الضوء على الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة في الشرق الأوسط والتداعيات الأوسع للصراعات الإقليمية على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

قرار عاجل بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي.. ماهر همام يكشف

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

بعد اتهامات جمهور الزمالك.. الأهلي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

فيوتشر يرفض طلب الأهلي في صفقة عمر كمال

بلماضي يستبعد منتخب الجزائر من قائمة المرشحين للتتويج بأمم إفريقيا

ببلاش .. أماكن للفسحة في رأس السنة 2024

عيدية رأس السنة.. القومي للأجور: بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور غدا

بأسعار مخفضة .. الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها

زيادة الراتب.. شروط ترقيات الموظفين 2024 بقانون الخدمة المدنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تثير الجدل وتودع 2023 بفستان جرئ

"احسدوني على النعمة".. رسالة مؤثرة من سيدة فلسطينية فقدت معظم عائلتها| فيديو

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

مجسم وملفت.. بوسي تثير الجدل احتفالا بالسنة الجديدة

فيديو

«مبتتحسبش كده ياصاحبي».. قصة «السويسي» وفيديوهات تيك توك مع زوجته الإيطالية «بهانه»

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ