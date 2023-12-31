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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء الدراسة بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بشمال سيناء

أنشطة دينية متنوعة
أنشطة دينية متنوعة بمساجد سيناء

انطلقت الدراسة للتيرم الثانى بمركز إعداد محفظى القرآن الكريم بشمال سيناء، للعام الدراسي 1445ه‍ - 2024م، والتي من المقرر أن تستمر لمدة عشرة أسابيع، تنتهى فى يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024م.

تحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وإشراف الشيخ فيصل شعبان، رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية، وبحضور من: الشيخ صبري أبو العطا عميد المركز،  .

 

القرآن الكريم:

وقال الشيخ حسين البنديرى مدير المركز  أن المقررات الدراسية للتيرم الثانى بمركز إعداد محفظى القرآن الكريم على النحو التالي :
اولًا : المقررات الدراسية للفرقة الأولى:
 _ نصف القرآن الكريم من أول مريم حتى الناس مع تكملة دراسة كتاب البرهان في تجويد القرآن (٣٠ ساعة)
 _ تفسير جزء عم من كتاب البيان على المنتخب (٢٠ ساعة)
_ كتاب دراسات في علوم القرآن ١٠ ساعات ( سلسلة رؤية)

 

ثانيًا : المقررات الدراسية  للفرقة الثانية:
_ مراجعة القرآن الكريم كاملا مع كتاب البرهان في تجويد القرآن (٣٠ ساعة)
 _ كتاب أساسيات اللغة العربية من أول الكتاب وحتى صفحة ١٧٢ ومن صفحة ٢٤١ وحتى صفحة ٢٦٥ فقط (٣٠ ساعة).
 

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