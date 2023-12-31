بدء الدراسة بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بشمال سيناء

انطلقت الدراسة للتيرم الثانى بمركز إعداد محفظى القرآن الكريم بشمال سيناء، للعام الدراسي 1445ه‍ - 2024م، والتي من المقرر أن تستمر لمدة عشرة أسابيع، تنتهى فى يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024م.

تحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وإشراف الشيخ فيصل شعبان، رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية، وبحضور من: الشيخ صبري أبو العطا عميد المركز، .

القرآن الكريم:

وقال الشيخ حسين البنديرى مدير المركز أن المقررات الدراسية للتيرم الثانى بمركز إعداد محفظى القرآن الكريم على النحو التالي :

اولًا : المقررات الدراسية للفرقة الأولى:

_ نصف القرآن الكريم من أول مريم حتى الناس مع تكملة دراسة كتاب البرهان في تجويد القرآن (٣٠ ساعة)

_ تفسير جزء عم من كتاب البيان على المنتخب (٢٠ ساعة)

_ كتاب دراسات في علوم القرآن ١٠ ساعات ( سلسلة رؤية)

ثانيًا : المقررات الدراسية للفرقة الثانية:

_ مراجعة القرآن الكريم كاملا مع كتاب البرهان في تجويد القرآن (٣٠ ساعة)

_ كتاب أساسيات اللغة العربية من أول الكتاب وحتى صفحة ١٧٢ ومن صفحة ٢٤١ وحتى صفحة ٢٦٥ فقط (٣٠ ساعة).

