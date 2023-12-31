إعلام القاهرة: الامتحانات تسير بانتظام.. ونهيئ الأجواء الملائمة للطلاب

بدأت كليات جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2023 وذلك لجميع الفرق الدراسية بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا ببرامجها المختلفة.

وفي كلية الإعلام جامعة القاهرة، أجرت الدكتورة سلوى العوادلي القائم بأعمال عميد الكلية، جولة تفقدية، اليوم؛ للاطمئنان على سير الأجواء الامتحانية على ما يرام داخل أروقة قاعات ومدرجات الكلية ومبنى الامتحانات.

وقالت الدكتورة سلوى العوادلي، إن الجولة التفقدية هدفت إلى التحقق من مدى الالتزام بتعليمات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة من حيث الهدوء والنظام؛ وتوفير عوامل التركيز لتأدية الطلاب امتحاناتهم.

وشددت على المراقبين بمنع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول نهائيًا، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ لتوفير اقصى درجات الانضباط، مشيرة إلى أن الامتحانات مستمرة يومياً وفقاً للجدول الزمني والتزامًا بالخريطة الزمنية، مع مراعاة كافة الإجازات الدينية للأخوة الأقباط والأعياد القومية.

وأكدت القائم بأعمال عميد الكلية على أن امتحانات المستويات الدراسية بالكلية تأتي في اطار توجيه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة قبل انعقاد الامتحانات الفصلية، حيث تم الحرص على الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات بوقت كاف، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ووضع سؤال حل المشكلات بحيث لا يكون مطولا، وتضمين الامتحانات أسئلة تقيس القدرات المختلفة للطلاب.