5 آلاف طائرة درون في سماء أبوظبي..شاهد كيف استقبلت الإمارات عام 2024

باحتفالات مذهلة وتحطيم للأرقام القياسية، تحتفل المدن الكبرى في الإمارات العربية المتحدة ببدء العام الجديد 2024 في العديد من المواقع الشهيرة بها.

قبل منتصف الليل، سيستضيف مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي، عرضًا للألعاب النارية وطائرات بدون طيار لمدة ساعة واحدة.

وتستعد أكثر من 5000 طائرة بدون طيار "درون" للتحليق فوق سماء الوثبة حيث من المقرر أن تحطم 4 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية.

كما رصد مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" احتفالات رأس السنة في دبي وإضاءة برج خليفة، والعديد من المعالم الأخرى.

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احتفالات رأس السنة



وذكر مكتب دبي الإعلامي في منشور آخر على منصة "إكس": "احتفت القرية العالمية في دبي بفعاليات رأس السنة في دبي بـ 7 عروض ألعاب نارية رائعة في أوقات مختلفة".

وكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور سابق عبر “إكس”: "دبي المتألقة كعادتها، تستعد لإبهار العالم من جديد من خلال احتفالات رأس السنة في مدينة دبي".

و نشر المكتب الإعلامي صورا للقائد العام لشرطة دبي خلال متابعته الميدانية لجهود فرق العمل ومواقع الاحتفالات لضمان راحة وسلامة جميع زوار احتفالات رأس السنة في دبي.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي تم تخصيص فريق يضم قرابة 6000 عنصر من عناصر الأمن، و1328 دورية لتغطية وتأمين 32 موقعاً للألعاب النارية في دبي".

https://x.com/DXBMediaOffice/status/1741534180285067439?s=20

https://x.com/DXBMediaOffice/status/1741566469685620758?s=20

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات كتب في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، بمناسبة قدوم عام 2024: "مع بداية العام الجديد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة، وأمن وسلام لشعوب العالم كافة".

https://x.com/MohamedBinZayed/status/1741491459495190885?s=20

وفي سياق متصل، نبه الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في منشور عبر منصة "إكس": "نودع اليوم عاماً إماراتياً مضى.. ونستقبل عاماً جديداً.. نودع 2023 وكلنا فخر بما حققناه وأنجزناه.. وكلنا شكر لله الذي وفقنا وسددنا وحفظ استقرارنا وأدام ازدهارنا".

وتابع الشيخ محمد بن راشد: "نستقبل العام الجديد ليكون عام عمل وأمل واستعداد وإنجاز، كل عام ووطني الحبيب في مجد وعز وتطور...كل عام وذرات ترابه عزيزة غالية مصونة، كل عام وأبناء وطني في خير وإلى خير وسعادة.. وكل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أفضل وأعظم وأكثر استقراراً وسلاماً".

https://x.com/HHShkMohd/status/1741446050445926667?s=20