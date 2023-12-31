أول من أدخلت البوركيني مصر.. محطات في حياة الراحلة كاريمان حمزة

رحلت عن عالمنا الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا من مسجد السيدة نفيسة.

وكانت كاريمان حمزة أول من أدخلت المايوة الشرعي " البوركيني " في مصر بسبب حبها للسباحة.



كريمان حمزة بجانب أنها كانت أول مذيعة فى التليفزيون تجعل للبرامج الدينية قيمة وقدراً وشأنا هى أيضا أول من قدمت الشيخ الغزالى إلى الناس، وعرفت الناس بفكره وكانت تحب عملها وتحب العلماء وكانت تذهب إلى العالم فى منزله، وتتعرف على فكره فى البداية ثم تأخذ كل كتبه وتقرأها جميعاً قبل أن تسجل معه وكانت تقول عن الغزالى «إنها تلميذة منبهرة بأستاذها العظيم ويكفى وجود الغزالى معى فى أى برنامج لينجح .

وفى أواخر عهدها صدر قرار من التليفزيون لكريمان بألا تسجل إلا مع شيخ الأزهر أو المفتى أو الدكتور أحمد شلبى مما جعلها تترك التليفزيون كله، وتذهب إلى قناة اقرأ وتسجل فيها قرابة (130) حلقة لتنضم إلى أكثر من 1500 حلقة سجلتها فى التليفزيون المصرى، عرفت فيها العالم الإسلامى كله بمعظم علماء ودعاة الإسلام غير المصريين، مثل الإمام الغزالى والشيخ محمد متولى الشعراوى و د.عبدالمجيد الزندانى، ود.الصواف، ود.حسين القزاز رئيس رابطة العالم الإسلامى وياسين رشدى ود.عمر عبدالكافى.