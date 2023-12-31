آلاف الأقباط يؤدون قداس رأس السنة في الكنائس والأديرة بأسيوط

أدى الآلاف من الأقباط، قداس رأس السنة الميلادية داخل الكنائس والإبراشيات وأديرة محافظة أسيوط، وسط أجواء من الفرحة والبهجة والأمل بالعام الجديد.



و ترأس القس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى، قداس صلوات رأس السنة الميلادية وحرص الحضور في صلاتهم الدعاء لمصر بان يعم عليها الخير ويحفظها.

كما ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس ورئيس دير السيدة العذراء مريم بدرنكة، صلوات رأس السنة الميلادية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، وأجواء سادت فيها الفرحة والاحتفال بقدوم العام الجديد.



حرص شباب الكشافة والشمامسة والخدام والآباء والكهنة على التواجد داخل وخارج الكنائس لخدمة الزائرين من الأقباط بمختلف قرى ومراكز المحافظة المشاركين في أداء صلوات رأس السنة الميلادية، مرددين العديد من الترانيم والدعوات وإقامة الطقوس الخاصة.





كثفت الأجهزة الأمنية بأسيوط، من تواجدها بمحيط الكنائس والأديرة والمنشآت العامة والحيوية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تزامنًا مع قرب حلول رأس السنة وعيد الميلاد.



وشدد اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، على الضباط والأفراد المعينين بالخدمات الأمنية بالكنائس والأديرة، ضرورة اليقظة وفحص المترددين على الكنائس من خلال البوابات الإلكترونية وتمشيط محيط الخدمات الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس، والإخطار حال الاشتباه في أي سيارات أو دراجات نارية أو عربات الكنائس والأديرة، أو أجسام غريبة، داخل الحرم الآمن.

٢٠٢٣١٢٣١_٢٠١٨٥٢

٢٠٢٣١٢٣١_٢٠١٨٤٠

٢٠٢٣١٢٣١_٢٠١٨٣٥

٢٠٢٣١٢٣١_٢٠١٩٠٢

٢٠٢٣١٢٣١_٢٠١٧٤٥

٢٠٢٣١٢٣١_٢٠١٦٢٧

٢٠٢٣١٢٣١_١٩٥٠٣٦