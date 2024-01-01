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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء: تشغيل مركز التحكم القومي بالعاصمة الأدارية يناير الجاري

صدى البلد

أعلنت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الانتهاء من انشاء مركز التحكم القومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وبدء التشغيل التجريبى يناير الجاري.

 

وقالت مشالي، إن التكلفة الإجمالية لمركز التحكم القومى بالعاصمة  تبلغ  840 مليون جنيه مصري ،ومن أهم مميزاته تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة ، وكذلك  تبادل المعلومات الخاصة بالشبكات الكهربية مع سبعة مراكز تحكم إقليمية بجميع المحافظات ومركز التحكم الاقليمى ببنبان لإدارة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بجنوب الصعيد للوصول إلى أعلى جودة لتقديم خدمة التغذية الكهربية على مستوى الجمهورية .

 

معلومات عن مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية

مركز التحكم القومى بالعاصمة والذى تبلغ التكلفة الاستثمارية له حوالى   840 مليون جنيه مصري، له عدة أهداف هى ..


1- تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و 132 ك.ف بإجمالي  228 محطة منها  72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

 

2-تشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة  بمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية وضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات .

 

3-مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار  الأردن – ليبيا – السودان

4-عمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها .

5-مراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربائي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة .

6- تبادل المعلومات الخاصة بالشبكات الكهربية مع سبعة مراكز تحكم إقليمية بجميع المحافظات ومركز التحكم الاقليمى ببنبان لإدارة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بجنوب الصعيد للوصول إلى أعلى جودة لتقديم خدمة التغذية الكهربية على مستوى الجمهورية .

7- توريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنيه لتطوير منظومة الاتصالات القائمة وربطها بمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية .

 

9- تدريب القائمين على مشروع مركز التحكم البومى بالعاصمة  لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاطلاع على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال مراكز التحكمات للشبكات  و الدعم الفني خلال فترة الضمان .

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