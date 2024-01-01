دعاء السنة الجديدة للأبناء.. 16 كلمة تحفظهم من الحسد والمرض وتملأ أيامهم بالأفراح

لاشك أن دعاء السنة الجديدة للأبناء يعد من أفضل الطرق لحفظهم من كل شر ولإصلاحهم وتغيير حياتهم إلى الأفضل وكذلك أقدارهم إلى الأجمل ، حيث إن دعاء السنة الجديدة للأبناء هو السبيل الوحيد لدخول الطمأنينة قلوب الآباء والأمهات الذين يأكلهم القلق على أبنائهم في بداية السنة الجديدة، فإن كان الدعاء في ذاته عبادة من أكرم العبادات، التي يحبها الله تعالى، وتغير الأقدار، فإن من شأن دعاء السنة الجديدة للأبناء تغيير حياته إلى الأفضل، خاصة وأن دعاء السنة الجديدة للأبناء قد يكون مستجابًا، لأنه من دعاء الوالدين ، الأمر الذي يجعل دعاء السنة الجديدة للأبناء أفضل من ورود الكون وأزهاره وأغلى من كل الهدايا ، حيث إن دعاء السنة الجديدة للأبناء قد يمنحهم التوفيق والنجاح و السعادة في الدنيا قبل الآخرة، فمن خلال بضع كلمات من دعاء السنة الجديدة للأبناء تمتلئ حياة الأبناء بالخير والرزق والأفراح، لذا ينبغي الحرص على دعاء السنة الجديدة للأبناء لعله يجعل السنة الجديدة أجمل من كل ما مضى من العمر.

دعاء السنة الجديدة للأبناء

اللهم احفظ أبنائي من كل عين ومرض وهم وغم ، واجعلها سنة مليئة بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم. اللهم اكتب لأبنائي خير الأقدار في بداية السنة الجديدة واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه. 3.اللهم في بداية السنة الجديدة إنا نستودعك أبنائنا وأهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع . مع بداية أول أيام العام الجديد اللهم ارزق أبنائنا فيه الخير والفلاح والنجاح وصلاح القلب والنفس والحال. اللهم اجعله عام خير وبركة اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف تجاوز الناس المحبطة والسيئة والنظر للأمام نظرة انتصار. اللهم يا حي يا قيوم، اسألك بجميع أسمائك الحسنى، وصفاتك العلا، أن تحفظ لي أبنائي ، وترزقهم من حيث نعلم، ومن حيث لا نعلم، وتوفقهم إلى ما تحب وترضاه يارب العالمين. اللهم ارفع ذكر أبنائي، وضع وزرهم، وأصلح أمرهم، واغفر ذنبهم، وارزقني برهم. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعل ابنائي من الصالحين في الدارين، ولا تصعب عليهم أمرًا من أمور الدنيا أو الآخرة. اللهم احيهم على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا، وما كان من المشركين. اللهم أقل عثراتهم، واغفر زلاتهم، وكفر عنهم سيئاتهم، وتوفهم مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. اللهم عافهم في أرواحهم، وفي أجسادهم، وفي قلوبهم، وفي أبدنهم، وفي صحتهم، وفي قوتهم، وعافهم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إني أسألك أن تحفظ، أولادي، فاكفهم بحلالك عن حرامك، واغنهم بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي كلها، ولا تبتليني في أبنائي، وضعهم يارب في ودائعك. اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، ومن جفوة الأحياء، ومن تغير الأصدقاء. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة. اللهم ما قسمت في هذا السنة من خير وبركة، وسعادة، وسعة رزق، وإستجابة دعاء فأجعل لنا لأبنائنا منه أوفر الحظ. اللهم حقق في هذا العام كل أمانيهم و زد في إيمانهم و أعنهم على طاعتك ووفقهم يارب واصلح قلوبهم وحقق أحلامهم.

دعاء للأبناء في السنة الجديدة 2024

1. اللهم الخير الذي يُعانق حياتهم دائمًا وأبدًا .

2. اللهم اجعل بداية هذه السنة سعادة و ونهايتها خير.

3. اللهم إني استودعك أيامهم فجملها لهم.

4. يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لهم الخير فيه و باعد عنهم شر أيامه.

5. اللهم اصلح أحوالهم و قربهم إليك قرب المحبوب.

6. مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.

7. اللهم بداية للأيام الجميلة.

8. اللهم غيرهم لما تحب وابعدهم عن ما تبغض.

9. اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في داخلهم سكينة.

10. ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.

11. اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.

13. اللهم الفرح الذي لا نهاية له.

14. اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.

15. اللهم وفقني و يسّر أمري و بشرني بما أنتظره.

16. اللهم أعنّي و أجعلها نهاية جهدي فرح.

17. اللهم اجعلها سنة خير وسعادة وتحقيق أمنيات مع بداية السنة الجديدة.

18. اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.

19. اللهم اجعل السنة الجديدة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.

20. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

21. اللهم مع بداية السنة الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لايمسهما الحزن ولا الضرر.

22. اللهم كما اقتربت بداية السنة الجديدة ، نسالك توفيقا من عندك وبدايه خير للجميع.

23. مع بداية السنة الجديدة اللهم سنة بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

24. اللهم سنة جديدة بلا أوجاع، بلا فقد، بلا هموم، سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

25. اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس تجاهك.

26. اللهُم إن حياتي مقلوبة رأسًا علي عقب وأشكو من أنني تائه في المُنتصف في كُل شئ فرتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر وإختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.

27. اللهم يارب الأرباب ويامجري السحاب وياهازم الأحزاب أسألك أن تجعل نهاية هذه السنة جميلة على كل المسلمين والمسلمات اللهم اجعلها آخر الأحزان.

28. اللهم اجعل هذه السنة كغيمة سريعة هاطلة مبّشرة لا مهلكة سهلة لا عسرة ياكريم وفقنا وبشرنا واجعل نهاية جهدنا فرحًا.

29. اللهم اجعلها بداية فرح و نهاية كل هم يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.

30. مع بداية السنة الجديدة اللهم سنة بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

31. اللهم سنة جديدة بلا أوجاع، بلا فقد، بلا هموم، سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

32. اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس تجاهك.

33. اللهُم إن حياتي مقلوبة رأسًا علي عقب وأشكو من أنني تائه في المُنتصف في كُل شئ فرتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر وإختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.

34. اللهم يارب الأرباب ويامجري السحاب وياهازم الأحزاب أسألك أن تجعل نهاية هذه السنة جميلة على كل المسلمين والمسلمات اللهم اجعلها آخر الأحزان.

35. اللهم اجعل هذه السنة كغيمة سريعة هاطلة مبّشرة لا مهلكة سهلة لا عسرة ياكريم وفقنا وبشرنا واجعل نهاية جهدنا فرحًا.

36. اللهم اجعلها بداية فرح و نهاية كل هم يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.

