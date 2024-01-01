رانيا يوسف وهيفاء وهبي الأبرز.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في رأس السنة

شاركت الكثير من الفنانات صورا لاحتفالاتهم برأس السنة الميلادية ٢٠٢٤ والتي أثارت جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا.

وكانت أبرز الفنانات التي شاركت صورها برأس السنة، النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حيث ارتدت فستان قصير وشراب لامع مطرز أثار جدلا كبيرا .

كما شاركت مايا دياب جمهورها بفستان اسود جرئ من الريش واكمام منفصلة.

وأثارت الفنانة مي عمر ، جدلا على السوشيال ميديا بفستانها الأحمر يوم رأس السنة، والذي انتشرت صورته بشكل كبير علي الفيسبوك والانستجرام .

ونشرت الفنانة رانيا يوسف، فستان كب بألوان صيفية والتقطت الصور بطريقة مثيرة وجريئة جدا أشعلت السوشيال ميديا .