حملة لإزالة الإشغالات بمحيط محطة مترو عين شمس وإعادة الانضباط المروري

شنت الأجهزة التنفيذية بحي عين شمس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع التعديات بمحيط محطة مترو عين شمس، وذلك في إطار فرض الانضباط وإعادة السيولة المرورية بالشوارع.

قاد الحملة رئيس حي عين شمس المهندس محمد محجوب، وبمشاركة شرطة المرافق بقيادة الرائد محمد حسام، ومدير الإشغالات أحمد القط، حيث استهدفت الحملة الباعة الجائلين والإشغالات العشوائية التي تعوق حركة المواطنين أمام محطة المترو.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات والتحفظ على المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار خطة مستمرة لإعادة الانضباط للمنطقة المحيطة بالمحطة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الحي بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة المظهر الحضاري للطرق الرئيسية وتسهيل حركة المرور والمشاة بمحيط محطة مترو عين شمس.