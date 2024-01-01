عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السلامونى: توفير السلع الغذائية بأسعار عادلة يصب في صالح المستهلك والمنتج

صدى البلد

أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية وتطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب ، لافتا إلى أن قرار رئيس الوزراء يصب في صالح المستهلك .

 

5 مطالب عاجلة في انتظار الرئيسة الجديدة لمصلحة الضرائب

التجارة والصناعة خلال 2023|منح 23 ألف رخصة تشغيل وتخصيص 1099 قطعة أرض صناعية

وأضاف عبد الغفار السلامونى ، أن إصدار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع ،حيث نص قرار وزير التموين على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة لمنتجات السلع الاستراتيجية  بإصدار فواتير بيعية ضريبة متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة والكميات وتاريخ الإنتاج  وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، لافتا إلى أن هذه الضوابط تصب في صالح الجميع من خلال التوافق على سعر عادل  للمنتجات بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وكافة الجهات المعنية ، مؤكدا حرص غرفة صناعة الحبوب على التعاون الدائم مع الحكومة ووزارة التموين  من أجل توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلك وأيضا هامش ربح عادل للمصنعين والموردين .

وأوضح عبد الغفار السلاموني، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون من كافة السلع طوال الوقت  ، حيث يتوافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة ويتجاوز مخزون القمح 5 أشهر وزيت الطعام 5.3 أشهر والمكرونة تكفي لعدة أشهر  ، بجانب الاستعداد لبدء إنتاج السكر المحلى من القصب خلال شهر يناير 2024 ،مما سيعزز المخزون الاستراتيجي ، بالإضافة الى وجود كميات كبيرة لدى وزارة التموين من اللحوم الطازجة ،حيث تتعاقد الوزارة على استيراد رؤوس المواشي الحية من العديد من الدول مثل السودان وجيبوتي وطرح اللحوم الطازجة  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 220 جنيها والمجمدة بـ 160 جنيها بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 الى 25%  في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين .

اتحاد الصناعات المصرية اتحاد العام للغرف التجارية التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الدكتور مصطفى مدبولى السلع الغذائية السلع والمنتجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد .. أرقى 100 رسالة تبعتها للأصدقاء والأحبة والأقرباء

ترشيحاتنا

ذكراه الـ24.. الشيخ مكاوي السنباطي.. حاصد المراكز الأولى في مسابقات حفظ القرآن وتلاوته

اليابان.. رصد 21 زلزالًا بقوة تزيد عن 4 درجات.. وتحذيرات من هزة أخرى

النقل : إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير .. تفاصيل مهمة

بعد قتل عائلتها.. جندي إسرائيلي يخطف رضيعة فلسطينية بغزة ونقلها لتل أبيب

التنمية المحلية : إنشاء 320 مجمعا حكومياً وتنفيذ 213 مشروعا بـ القرى

وزير التنمية المحلية: تنفيذ 213 مشروعا بنسبة 61% وجار إنهاء 138 آخرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش بدون توب.. إطلالة مايا دياب تثير السوشيال ميديا برأس السنة

بإطلالة ملفتة| دنيا سمير غانم برفقة زوجها في عيد ميلادها

مقرمشات بياكلها الناس.. حقيقة إعلان مثير على فيسبوك عن علف حيواني

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها في احتفالات رأس السنة بالأسود الجرئ|شاهد

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ