عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب تثمن الاهتمام الرئاسى بدور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة

محمد عبد الحميد وكيل
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والخاصة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية والتأكيد على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.

وطالب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة تذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص الوطنى للمشاركة فى جميع المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مؤكداً أن القطاع الخاص قادر على المساهمة فى دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشاركته الفاعلة فى اقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات والتوسع فى المشروعات القائمة.

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خاصة فيما يتعلق بالجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر مثمناً تأكيد الدكتورة رانيا المشاط بأنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن توفير الحكومة لتمويلات ميسرة للقطاع الخاص يسهم فى تحقيق انطلاقة كبيرة لمستثمرى القطاع الخاص فى الاستفادة من مثل هذه التمويلات المالية الميسرة فى اقامة مشروعات استثمارية جديدة والتوسع فى المشروعات القائمة مطالباً من مستثمري القطاع الخاص الاستفادة من مثل هذه التمويلات الميسرة والتى تؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص.

الاستثمار الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الشاملة الحكومة رأس المال البشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ترشيحاتنا

بشائر الخير 2024.. حافز تميز علمى للموظف بنسبة7% في قانون الخدمة المدنية

مسؤول إسرائيلي : الجيش يتجه للمرحلة الثالثة من الحرب

وفاة والدة لطيفة بعد صراع مع المرض

زلزال اليابان.. انهيار منازل وتعليق خدمات القطارات فائقة السرعة| فيديو وصور

مد التسجيل على رابط الاستمارة الإلكترونية لطلاب الأول والثاني الثانوي لـ4 يناير

مشروع جديد من وزارة النقل لجذب الدولار.. مصر تستهدف أثرياء العالم بهذه الوسيلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ39.. إطلالات أثارت الجدل لـ دنيا سمير غانم

ابنة ممدوح وافي تثير الجدل بفستان زفافها على السوشيال ميديا| شاهد

ياسمين وافى تحتفل بحفل زفافها على شادى عبد السلام .. صور

من غير بيض.. أسرار الطعمية المقرمشة زي المحلات

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ