اقتصادية النواب تثمن الاهتمام الرئاسى بدور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والخاصة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية والتأكيد على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.

وطالب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة تذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص الوطنى للمشاركة فى جميع المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مؤكداً أن القطاع الخاص قادر على المساهمة فى دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشاركته الفاعلة فى اقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات والتوسع فى المشروعات القائمة.

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خاصة فيما يتعلق بالجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر مثمناً تأكيد الدكتورة رانيا المشاط بأنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن توفير الحكومة لتمويلات ميسرة للقطاع الخاص يسهم فى تحقيق انطلاقة كبيرة لمستثمرى القطاع الخاص فى الاستفادة من مثل هذه التمويلات المالية الميسرة فى اقامة مشروعات استثمارية جديدة والتوسع فى المشروعات القائمة مطالباً من مستثمري القطاع الخاص الاستفادة من مثل هذه التمويلات الميسرة والتى تؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص.