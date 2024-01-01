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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر صور سقوط كمرة خرسانية من أحد محاور الجيزة

صدى البلد

حصل "صدى البلد" على صور من سقوط كمرة خرسانية أثناء تركيبها في محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور. 

وكشفت الفحص الأولى للأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ملابسات سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور، حيث تبين أن "كمرة خرسانية" سقطت أثناء تركيبها. 

وانهار منذ قليل جزء من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور، وترددت أنباء عن سقوط إصابات ووفيات ويجرى فحص البلاغ لحصر عدد الضحايا. 

 

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كمرة خرسانية سقطت أثناء التركيب.. ماذا حدث في محور الفريق كمال عامر؟

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انهيار جزء من محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور

تلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي منطقة بولاق الدكرور بسقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور وسقوط ضحايا، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والدفع بقوات الحماية المدنية مدعمة بقوات الإنقاذ البري. 

وانتقل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية الى موقع الحادث على راس قوات امنية لفحص البلاغ وبيان عدد الاصابات والوفيات في حالة حدوثها ومازال الفحص جاريا. 

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محور الفريق كمال عامر سقوط كمرة خرسانية بولاق الدكرور اصابات ووفيات الضحايا الحماية المدنية

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