المتطرف ليبرمان يهدد بإعادة احتلال إسرائيل لجنوب لبنان 50 عامًا



دعا عضو الكنيست المتطرف أفيغدور ليبرمان، من الصقور، إسرائيل إلى إعادة احتلال جنوب لبنان، قائلاً إن على البلاد "الدفع في الأراضي" مقابل الأضرار التي سببتها هجمات حزب الله على البلدات الشمالية في إسرائيل.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إن على الجيش الإسرائيلي "إغلاق" منطقة واسعة من جنوب لبنان ودفع حزب الله شمال نهر الليطاني، حتى لو كان ذلك يعني 50 عامًا من الاحتلال.

وقال خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه "إسرائيل بيتنا": "لا يمكن أن تكون هناك بلدات بأكملها تم تدمير ما يقرب من نصف مبانيها ببساطة". لن نضم أي شيء ولن نبني المستوطنات، لكننا لن نحرر الأراضي إلا عندما تكون هناك حكومة في بيروت تعرف كيف تمارس سيادتها”.

ويقول وفقا لما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل: "كل شيء بين نهر الليطاني وإسرائيل يجب أن يكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي"، مقارناً ذلك بالاحتلال العسكري لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. ويصرّح قائلاً: "إذا لم يدفع لبنان في الأراضي، فنحن لم نفعل أي شيء".

واحتل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان لإبعاد حزب الله عن الحدود منذ عام 1982 حتى انسحاب فوضوي في عام 2000.