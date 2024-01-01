مستشار الرئيس الفلسطيني: ملف تهجير أبناء قطاع غزة خط أحمر

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن :" نرفض أي حديث من أي طرف حول تهجير الفلسطينيين من غزة".



وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني للقاهرة الإخبارية: الاقتراب من ملف تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر، وسنجري اتصالات مع الجهات ذات الصلة ومنها الحكومة البريطانية للتحذير من مغبة التعامل مع ملف تهجير الفلسطينيين.



وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: الأفق السياسي الوحيد الذي يتمتع بالمصداقية للشعب الفلسطيني هو إقامة الدولة الفلسطينية، وأنه لا يمكن أن يكون هناك أي دور للشرعية الفلسطينية إلا من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.

