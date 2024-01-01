عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلى ليلة.. محمد محمود عبد العزيز يقضى رأس السنة في مكة المكرمة

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز مع زوجته أمام الكعبة المشرفة

قضى الفنان محمد محمود عبد العزيز، ليلة رأس السنة الميلادية، أمس الأحد 31 ديسمبر، مع زوجته في مكة المكرمة أمام الكعبة المشرفة، حيث يقوم بأداء العمرة خلال الوقت الحالي. 

ونشر محمد محمود عبد العزيز، صور له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها بملابس الاحرام مع زوجته أمام الكعبة المشرفة. 

وعلق محمد محمود عبد العزيز، على صور العمرة في رأس السنة الميلادية، قائلا: «احلى ليلة رأس سنه قضيتها فى حياتى و انا بين ايدين ربنا باحمده و اشكره على فضله و نعمه و احكيله و اشكيله و ادعيله اللهم تقبل يا رب و اللهم لك الحمد و الشكر، ربنا يكتبها لكل مشتاق».

وتابع محمد محمود عبد العزيز، قائلا: «كل سنه و انتم طيبين و بخير و ان شاء الله ٢٠٢٤ تكون سنه سعيده مليانه خير عليكم كلكم (اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا)». 

محمد محمود عبد العزيز مع زوجته أمام الكعبة المشرفة 

محمد محمود عبد العزيز في صدى البلد:

في شهر مايو 2023، حل الفنان محمد محمود عبد العزيز؛ ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري لتكريمه عن أحدث أعماله مسلسل "حضرة العمدة" والذي عرض في رمضان 2023.

وتحدث محمد محمود عبد العزيز عن نجاح دوره والانتقادات التي تحدثت عنها السوشيال ميديا عن دور حافظ .

 

محمد محمود عبد العزيز

‏قال الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز عن دوره في مسلسل حضرة العمدة إنه كان يريد عمل شخصية جديدة ومختلفة وغير تقليدية.

وتابع محمد محمود عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من البداية كان يعلم أنه لا يريد دورا لشخصية تقليدية لأنه كذلك لن يتذكره أحد لن يقدم أي شيء جديد أو يخاطب قضية أو تسليط الضوء على مشكلة أو على طباع بعض الناس.

شخصية محمد محمود عبد العزيز في مسلسل حضرة العمدة
نوه محمد محمود عبد العزيز بأن شخصيته في المسلسل “شخص غلبان، ودائما يشعر أنه مهمش ومظلوم، ومش لاقي مكان، وكان حابب إنه يتشاف”.

محمد محمود عبد العزيز الفنان محمد محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز الكعبة المشرفة مكة المكرمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

موضوعات متعلقة

حبيبتي.. أول ظهور لـ مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد شائعات طلاقهما

أسماء أبو اليزيد تقضي شهر العسل في بالي| شاهد

في ذكراها.. مسيرة ملك الجمل الفنية| تعرف عليها

أبرزهن أصالة وأحلام.. طرح تذاكر حفل نجمات العرب الليلة

في عيد ميلادها.. قصة اعتزال كوثر شفيق وزواجها من عزالدين ذو الفقار

أخبار الفن| حقيقة زواج نبيلة عبيد.. تيريس جيبسون يدخن الشيشة

دول أصدقائي المقربين.. نبيلة عبيد تنفي شائعة زواجها

بعد زفاف نجله بأيام.. عقد قران ابنة محمد ثروت في الإمارات

ترشيحاتنا

المليشيات المسلحة بالعراق تعلن استهداف قاعدة حقل كونيكو الأمريكية في سوريا

تأجيل نظر قضية شطب محامي الجماعات الإرهابية

الحكومة تعلن عن وظائف في التربية والتعليم ومصلحة الخبراء والطب الشرعي والبريد

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي سحب 5 ألوية غرب غزة

كتائب القسام تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة القرارة في خان يونس

حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول في الصلاة .. الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

بالأحمر الجريء.. ريم مصطفى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

طبيب يكشف حقائق عن الفيروس المنتشر بالمدارس

رانيا يوسف وهيفاء وهبي الأبرز.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في رأس السنة

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ