أحلى ليلة.. محمد محمود عبد العزيز يقضى رأس السنة في مكة المكرمة

قضى الفنان محمد محمود عبد العزيز، ليلة رأس السنة الميلادية، أمس الأحد 31 ديسمبر، مع زوجته في مكة المكرمة أمام الكعبة المشرفة، حيث يقوم بأداء العمرة خلال الوقت الحالي.

ونشر محمد محمود عبد العزيز، صور له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها بملابس الاحرام مع زوجته أمام الكعبة المشرفة.

وعلق محمد محمود عبد العزيز، على صور العمرة في رأس السنة الميلادية، قائلا: «احلى ليلة رأس سنه قضيتها فى حياتى و انا بين ايدين ربنا باحمده و اشكره على فضله و نعمه و احكيله و اشكيله و ادعيله اللهم تقبل يا رب و اللهم لك الحمد و الشكر، ربنا يكتبها لكل مشتاق».

وتابع محمد محمود عبد العزيز، قائلا: «كل سنه و انتم طيبين و بخير و ان شاء الله ٢٠٢٤ تكون سنه سعيده مليانه خير عليكم كلكم (اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا)».

محمد محمود عبد العزيز مع زوجته أمام الكعبة المشرفة

محمد محمود عبد العزيز في صدى البلد:

في شهر مايو 2023، حل الفنان محمد محمود عبد العزيز؛ ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري لتكريمه عن أحدث أعماله مسلسل "حضرة العمدة" والذي عرض في رمضان 2023.

وتحدث محمد محمود عبد العزيز عن نجاح دوره والانتقادات التي تحدثت عنها السوشيال ميديا عن دور حافظ .

محمد محمود عبد العزيز

‏قال الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز عن دوره في مسلسل حضرة العمدة إنه كان يريد عمل شخصية جديدة ومختلفة وغير تقليدية.

وتابع محمد محمود عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من البداية كان يعلم أنه لا يريد دورا لشخصية تقليدية لأنه كذلك لن يتذكره أحد لن يقدم أي شيء جديد أو يخاطب قضية أو تسليط الضوء على مشكلة أو على طباع بعض الناس.

شخصية محمد محمود عبد العزيز في مسلسل حضرة العمدة

نوه محمد محمود عبد العزيز بأن شخصيته في المسلسل “شخص غلبان، ودائما يشعر أنه مهمش ومظلوم، ومش لاقي مكان، وكان حابب إنه يتشاف”.