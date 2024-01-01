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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة في حالته الصحية

صدى البلد

كشفت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، اخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية الزمته الفراش، قائلة: “إنه دخل مستشفى النقابة على رجلة طلع على كرسي متحرك”.

وأوضحت سماح القرشي، في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد " أن الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر تدهورت بعد دخوله مستشفى النقابة حيث ظل يعاني من بعض الأمراض، وكان يتناول علاجا للبروستاتا ، القلب و السكر وهو ما تسبب في دخوله بمرحلة اكتئاب.

وأضافت زوجه الموسيقار حلمي بكر: أن الماكير الشخصي لزوجها تواصل معها واخبرها أن هناك بعض الفنانين المحبين لزوجها والمقدرين لتاريخه الفني الكبير يباشرون إجراءات علاجه على نفقة الدولة.

واختتمت زوجه الموسيقار حلمي بكر تصريحاتها، قائلة: إنه يطلب من جمهوره الدعاء له وطلب من زوجته وابنته مساندته والبقاء معه حتي انتهاء ازمته الصحية والعودة الى حياته الفنية مرة أخرى.

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