زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة في حالته الصحية

كشفت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، اخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية الزمته الفراش، قائلة: “إنه دخل مستشفى النقابة على رجلة طلع على كرسي متحرك”.

وأوضحت سماح القرشي، في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد " أن الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر تدهورت بعد دخوله مستشفى النقابة حيث ظل يعاني من بعض الأمراض، وكان يتناول علاجا للبروستاتا ، القلب و السكر وهو ما تسبب في دخوله بمرحلة اكتئاب.

وأضافت زوجه الموسيقار حلمي بكر: أن الماكير الشخصي لزوجها تواصل معها واخبرها أن هناك بعض الفنانين المحبين لزوجها والمقدرين لتاريخه الفني الكبير يباشرون إجراءات علاجه على نفقة الدولة.

واختتمت زوجه الموسيقار حلمي بكر تصريحاتها، قائلة: إنه يطلب من جمهوره الدعاء له وطلب من زوجته وابنته مساندته والبقاء معه حتي انتهاء ازمته الصحية والعودة الى حياته الفنية مرة أخرى.

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