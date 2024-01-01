تصرف صادم لسائق يتسبب في مأساة على طريق بهولندا.. شاهد

وثق مقطع فيديو مأساوي لحظات انفجار سيارة على الطريق في هولندا نتيجة تصرف صادم من سائقها.

وفقًا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية قام السائق بتدخين سيجارة وإلقاها من النافذة لترجعها الريح إلى داخلها.

ولسوء الحظ، وصلت نيران السيجارة إلى داخل السيارة المليئة بالألعاب النارية مما أدي إلى انفجارها.

وتظهر اللقطات دخانا أسود يتصاعد في السماء بينما تنطلق مشاعل ملونة في كل الاتجاهات.

التفاصيل

وقال السائق جربين، 21 عامًا للمنفذ الهولندي “هارت فان نيدرلاند”: " كان علينا الخروج من السيارة سريعًا.

وأضاف سائق السيارة أنه لا يتوقع الحصول على تعويض تأميني لاستبدال سيارته.

وتابع أنه تعلم درسه ولن يدخن بعد الآن باستخدام الألعاب النارية في سيارته.

ونوه السائق أنه كان يحمل نحو 75 كيلوجراما من الألعاب النارية في سيارته، وتبلغ قيمتها عدة مئات من اليورو.

https://x.com/heppydepeppy1/status/1741144874533957747?s=20