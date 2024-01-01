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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج جالاكسي S23 الترا.. منافس آيفون بكاميرا 200 ميجابكسل

سامسونج جالاكسي S23
سامسونج جالاكسي S23 الترا: منافس آيفون بكاميرا 200 ميجابكسل

أطلقت شركة سامسونج اليوم هاتفها الرائد الجديد جالاكسي S23 الترا، والذي يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، في محاولة لتحدي هيمنة شركة آبل على سوق الهواتف الذكية الرائدة.

يأتي هاتف جالاكسي S23 الترا مع مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 200 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8. ويتميز المستشعر بحجم كبير يبلغ 1/1.3 بوصة، مما يسمح له بجمع المزيد من الضوء، مما يؤدي إلى صور أكثر إشراقًا ووضوحًا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية، يتميز هاتف جالاكسي S23 الترا أيضًا بكاميرا بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بصري بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بصري فائق بدقة 10 ميجابكسل.

يتميز هاتف جالاكسي S23 الترا أيضًا بشاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصة وبدقة 1440 بكسل. ويحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

ويتوفر هاتف جالاكسي S23 الترا للشراء الآن بسعر يبدأ من 1,500 دولار أمريكي.

سامسونج جالاكسي S23 الترا: منافس آيفون بكاميرا 200 ميجابكسل

كاميرا 200 ميجابكسل: ميزة رئيسية

 

تعد الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل هي الميزة الرئيسية في هاتف جالاكسي S23 الترا. ويتميز المستشعر بحجم كبير يبلغ 1/1.3 بوصة، مما يسمح له بجمع المزيد من الضوء.

ويمكن استخدام الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل لالتقاط صور بتفاصيل رائعة. كما يمكن استخدامها لالتقاط صور بدقة أقل، مثل 12.5 ميجابكسل أو 50 ميجابكسل، مما يؤدي إلى صور أقل حجمًا وأكثر وضوحًا.

 

مواصفات أخرى

 

يتميز هاتف جالاكسي S23 الترا أيضًا بميزات أخرى تشمل:

  • شاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصة وبدقة 1440 بكسل
  • معالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم
  • ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت
  • ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت
  • بطارية بسعة 5000 مللي أمبير
  • نظام تشغيل أندرويد 13

 

يتوفر هاتف جالاكسي S23 الترا للشراء الآن بسعر يبدأ من 1,500 دولار أمريكي.

يعد هاتف جالاكسي S23 الترا هاتفًا ذكيًا رائدًا يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل. ويتمتع الهاتف أيضًا بميزات أخرى رائعة، بما في ذلك شاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصة ومعالج Snapdragon 8 Gen 2.

جالاكسي جالاكسي S23 جالاكسي S23 الترا سامسونج 200 ميجابكسل

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