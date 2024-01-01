الكنيست يوافق على تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية

وافقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين على تعيين وزير الطاقة يسرائيل كاتس في منصب وزير الخارجية، ليحل محل وزير الخارجية المنتهية ولايته إيلي كوهين – الذي شغل المنصب لمدة عام تماشيا مع اتفاق التناوب الداخلي لحزب الليكود.

وشغل كاتس، من قبل منصب وزير الخارجية من 2019 إلى 2020، ويدخل الوزارة في وقت وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتأتي موافقة الكنيست على المبادلة بعد يوم من موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على هذه الخطوة ويصبح تعيين كاتس ساري المفعول على الفور.