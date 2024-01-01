الذكاء الاصطناعي لغة العصر.. وأساتذة الجامعات: له مستقبل واعد يجب استغلاله.. ويعد من أسس التنمية

عميد ذكاء اصطناعي حلوان : الذكاء الاصطناعي لغة المستقبل و من أسس التنمية

أستاذ بكلية الهندسة : مستقبل الذكاء الاصطناعي واعد و يجب استغلاله

جامعة حلوان تكشف التخصصات المتاحة بها بكلية الذكاء الاصطناعي

يعد الذكاء الاصطناعي هو لغة العصر التي يعتمد عليها كافة المؤسسات و الشركات ، و قد للقت تخصصات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الاخيرة اقبال كثيف من طلاب الجامعات ، كما اتجهت المؤسسات التعليمية الي التوسع في هذه التخصصات لاعداد طلاب يلبون متطلبات سوق العمل .

وقد صرح الدكتور اسامة امام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان ، أن تخصصات الذكاء الاصطناعي هي تخصصات المستقبل التي يتطلبها سوق العمل و هي ما يجب ان يبحث عنها الطلاب ، حرصا علي إعداد علماء و عباقرة للمستقبل .

و تابع الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بحلوان ان تخصصات الحاسبات و المعلومات و الذكاء الاصطناعي تعد من علوم المستقبل القادرة علي صناعة التنمية و تطوير المجتمعات لذا يجب علي الطلاب الاقبال عليها.

أكد الدكتور أحمد سيد، الأستاذ بأحد كليات الهندسة الخاصة، ، أن الذكاء الاصطناعي يستهدف إعطاء الأنظمة والأجهزة القدرة على أداء مهام معقدة تعتبر سابقة للبشر، ويمكننا أن نعتبرها أنظمة تكنولوجية تمتلك عقلاً اصطناعياً، حيث تسعى إلى محاكاة العمليات العقلية البشرية، مثل الاستنتاج والتعلم واتخاذ القرارات، مما يتيح لنا الذكاء الاصطناعي استخدام الأنظمة الحاسوبية لفهم وتفسير البيانات والمعلومات بطرق متقدمة جداً.

ولفت الدكتور احمد سيد، إلى أن مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي لا تنحصر في الطب والعلوم الحاسوبية فقط، بل تمتد إلى مجموعة متنوعة من القطاعات مثل التصنيع والتجارة والنقل والتعليم والأمن وغيرها.

وأوضح احمد سيد ، أن مستقبل الذكاء الاصطناعي واعد وكبير إذا تم استغلاله بشكل جيد وأخلاقي، فإنه يمكن أن يقدم حلاً لمجموعة من التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي، وبما أنه يتطور باستمرار، فأن أهميته وتأثيره سيزيدان في المستقبل القريب.





و كشفت جامعة حلوان ان كلية الذكاء الاصطناعي بها تشمل العديد من البرمج من اهما برنامج هندسة البرمجيات و هو احد أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، ويعمل البرنامج على تطوير خطط وبرامج للتعامل مع هذا التطور ، وتقديم الأفضل والاحدث من الناحيتين العملية والنظرية، وتعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى، تحت إشراف الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

و من خلال البرنامج يصبح الطالب أكثر دراية بكل ما يتعلق بمشروعات البرامج بدءً من متطلباتها إلى التحليل والتطوير والاختبار والصيانة ، بحيث يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات ؛ وكذلك أنواع مختلفة ومتعددة من البرامج، كما يهدف البرنامج إلى ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية القبول في البرنامج ، ويتم التدريب المناسب لكل مستوى من بدءً من المستوى الأول من خلال شركات البرمجيات الكبرى ، مما يضيف أثرًا وزخما إيجابيا لمستوى الطلاب في البرنامج في السنوات الأخيرة.

وأشار إمام أن البرنامج يهدف إلى :

١- تصميم وتطوير برنامج اكاديمي فى هندسة البرمجيات وفقا لمعايير الجودة بما يدعم تميز وتنافسية الخريج على المستوى المحلى والإقليمى

٢- التفاعل مع أصحاب المصلحة فى المجتمع فى مجال الصناعة

٣- إعداد الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمى وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة

٤- عمل نموذج لبرنامج اكاديمي متميز يعتمد على نظام الساعات المعتمدة وفقا معايير الجودة

٥- اثراء البحث العلمى من خلال أعضاء هيئة التدريس ورفع مستوى وعى الطلاب نحو البحث العلمى ومواكبة التطور العلمى فى مجال هندسة البرمجيات بالكلية.

٦- تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بما يدعم الفاعلية التعليمية فى مجال هندسة البرمجيات

٧- تطوير النظم الإدارية الداعمة لبرنامج هندسة البرمجيات

و يعد ايضا برنامج المعلوماتية الطبية وهو برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات بالكلية حيث برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة مدرجا ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما يعد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية ، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية ، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.