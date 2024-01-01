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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 5 جنود إسرائيليين في قصف صاروخي لـ حزب الله

حزب الله
حزب الله

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الإثنين، بإصابة 5 جنود بجروح طفيفة بعد إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع باتجاه أدميت بالجليل الغربي.

وكان عضو الكنيست المتطرف أفيجدور ليبرمان، دعا إسرائيل إلى إعادة احتلال جنوب لبنان، قائلاً إن على البلاد "الدفع في الأراضي" مقابل الأضرار التي سببتها هجمات حزب الله على البلدات الشمالية في إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إن على الجيش الإسرائيلي "إغلاق" منطقة واسعة من جنوب لبنان ودفع حزب الله شمال نهر الليطاني، حتى لو كان ذلك يعني 50 عامًا من الاحتلال.

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وأضاف خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه "إسرائيل بيتنا": "لا يمكن أن تكون هناك بلدات بأكملها تم تدمير ما يقرب من نصف مبانيها ببساطة لن نضم أي شيء ولن نبني المستوطنات، لكننا لن نحرر الأراضي إلا عندما تكون هناك حكومة في بيروت تعرف كيف تمارس سيادتها”.

حزب الله لبنان إسرائيل الجيش الإسرائيلي

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